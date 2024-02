Completata la riqualificazione del cimitero comunale 

Conclusi, nei giorni scorsi, i lavori di riqualificazione del cimitero di via Cagliari a Musei. Si sono protratti per circa due mesi e hanno letteralmente cambiato aspetto alla struttura. Sono state messe in sicurezza le tombe, è stata rifatta a nuovo la pavimentazione ed è stato installato il nuovo cancello di ingresso con apertura automatica grazie ad in sistema elettronico che lo apre alle sette in punto di

ogni mattina. Servizi in più per gli utenti, grazie ad un finanziamento di 130 mila euro concesso all'amministrazione comunale dall'assessorato regionale ai Lavori pubblici. «In questo modo-commenta il sindaco Sasha Sais- rendiamo il cimitero più sicuro per gli

utenti, ma anche più moderno ed efficiente». (p. cab.)

