Completata la rete del gas, via agli allacci in tutto il paese 

Il gas metano è arrivato a Giba. È stata presentata nel corso della mattinata di ieri, la fine dei lavori della nuova rete cittadina: permetterà all’intera comunità di poter usufruire del nuovo servizio.

I primi a utilizzarlo sono stati gli abitanti della frazione di Villarios con un deposito dedicato e adesso è disponibile anche a Giba. Il nuovo deposito è stato realizzato a ridosso dell’area artigianale e ora che la rete cittadina è stata completata con i relativi snodi, consentirà l’attivazione di nuove utenze civili e commerciali. Soddisfazione da parte del sindaco Andrea Pisanu: «Superati i disagi dovuti all'esecuzione dei lavori con diversi cantieri attivi sul territorio, – ha detto – è arrivato il momento di poter usufruire di un nuovo servizio. C'è tanta curiosità per capire quali siano i costi ed i vantaggi di un allaccio alla rete del gas metano. Sottolineo la serietà della società Medea con il quale il Comune ha collaborato durante l’esecuzione dei lavori». I cantieri chiuderanno effettivamente la prossima settimana con la bitumazione nelle statali 195 e 283, in cui son state realizzate le condotte principali. Il servizio è stato realizzato praticamente a costo zero da parte dell’amministrazione comunale, grazie a fondi comunitari, con lavori avviati nel 2019 e terminati a fine dicembre: si sono protratti a causa dell’interruzione dovuta alla pandemia. «Investiremo risorse – ha concluso Pisanu - per convertire gli impianti di riscaldamento e acqua sanitaria, negli uffici comunali, scuole e impianti sportivi».

