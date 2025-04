Completata la nuova rotonda all’incrocio per Barega 

Sono stati completati, a Iglesias, gli interventi relativi alla realizzazione della rotonda per Barega, importanti sotto il profilo della sicurezza e della viabilità.

I lavori cominciati a fine ottobre scorso, sono stati rallentati sia dalla condizioni metereologiche non sempre favorevoli sia per l’improvvisa scomparsa del giovane direttore dei lavori avvenuta poco tempo fa. Sono stati dunque, siglati i nuovi passaggi burocratici e i lavori sono ripresi. Insieme alla rotonda per la frazione di Barega, sono stati conclusi i lavori inerenti il nuovo manto stradale nel corso Colombo, prestando attenzione alle giuste pendenze. Infatti, nella medesima via spesso, dopo piogge copiose, si verificano degli allagamenti. Anche nella via Casula, che si innesta nella rotonda, è stato realizzato il nuovo manto stradale. A breve, avranno inizio i lavori per realizzare il nuovo manto stradale in via Sigismondo Melis, la via parallela al Corso Colombo. «Abbiamo realizzato un lavoro importante - ha dichiarato l' assessore ai lavori pubblici, Alberto Cacciarru - perché la rotonda per Barega è importante per rendere più scorrevole il traffico e più sicura una delle arterie stradali più praticate. Anche con la realizzazione dei nuovi asfalti, da Corso Colombo alla via Casula, abbiamo cercato di intervenire laddove da anni si verificano dei problemi».

