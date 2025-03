Completata la nuova rete idrica in via Orlando, il cantiere si sposta tra via Oristano e via Abba   

Procedono senza intoppi i lavori per la sostituzione delle reti idriche nel quartiere di Villanova. A un mese dall’avvio dei lavori, l’impresa ha completato via Orlando e quasi terminato l’intera via Einaudi: in questi giorni operai e mezzi pesanti si sono spostati nell’ultimo tratto tra via Oristano e via Abba. Come definito con il Comune, per limitare quanto possibile gli inevitabili riflessi sulla circolazione stradale, il cantiere è stato diviso in undici sottozone. Dai primi di febbraio a oggi, le nuove reti idriche sono già state posate nel tratto di via Einaudi tra via Alghero e via Orlando, in via Orlando e nel secondo tratto di via Einaudi tra via Abba e via Orlando.

Il nuovo cantiere di efficientamento delle reti idriche porterà complessivamente alla sostituzione integrale di 1,2 chilometri di tubature tra condotte principali e allacci alle utenze nel quartiere di Villanova. Le vie interessate dalle operazioni di rifacimento saranno in totale otto: Via Einaudi, via Orlando, via Abba, via Oristano e via Iglesias nel “distretto Sonnino” e via Ozieri, via Macomer e via Tempio nel “distretto San Vincenzo Medio”. L’investimento è di 1,3 milioni di euro: sono risorse finanziate tramite i fondi europei di sviluppo e coesione “Fsc – “Interventi di rilevanza strategica regionale per il settore idrico”. Nella stessa linea di finanziamenti ci sono anche i due appalti in corso, per ulteriori 8 milioni di euro, che riguardano il rifacimento della dorsale che collega i serbatoi di San Michele a quelli di Monti Urpinu.

