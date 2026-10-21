Completata la copertura con la rete in fibra ottica 

Sono 997 le unità immobiliari di Domus de Maria raggiunte dalla nuova rete in fibra ottica realizzata nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) attraverso il programma “Italia a 1 Giga”.
L’intervento è stato attuato dall’azienda FiberCop spa e realizzato dalla società Sirti spa con l’obiettivo di estendere la disponibilità della connettività a banda ultra larga su tutto il territorio comunale.
La nuova infrastruttura utilizza la tecnologia X-PON, che permette di offrire servizi di connessione con velocità di download fino a un Gbit/s in base alle caratteristiche tecniche della rete e alle condizioni commerciali dei singoli operatori.
Il completamento dei lavori rappresenta un passo avanti sul fronte delle infrastrutture digitali e delle opportunità di accesso ai servizi online per cittadini e famiglie. Per usufruire della connessione, gli interessati potranno rivolgersi agli operatori di telecomunicazioni che utilizzano la rete FiberCop.
L’effettiva attivazione del servizio dipenderà dalla copertura disponibile al singolo indirizzo e dall’offerta commerciale dell’operatore scelto.
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