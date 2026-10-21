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Domus de Maria.
22 ottobre 2026 alle 00:25

Completata la copertura con la rete in fibra ottica 

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Sono 997 le unità immobiliari di Domus de Maria raggiunte dalla nuova rete in fibra ottica realizzata nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) attraverso il programma “Italia a 1 Giga”.

L’intervento è stato attuato dall’azienda FiberCop spa e realizzato dalla società Sirti spa con l’obiettivo di estendere la disponibilità della connettività a banda ultra larga su tutto il territorio comunale.

La nuova infrastruttura utilizza la tecnologia X-PON, che permette di offrire servizi di connessione con velocità di download fino a un Gbit/s in base alle caratteristiche tecniche della rete e alle condizioni commerciali dei singoli operatori.

Il completamento dei lavori rappresenta un passo avanti sul fronte delle infrastrutture digitali e delle opportunità di accesso ai servizi online per cittadini e famiglie. Per usufruire della connessione, gli interessati potranno rivolgersi agli operatori di telecomunicazioni che utilizzano la rete FiberCop.

L’effettiva attivazione del servizio dipenderà dalla copertura disponibile al singolo indirizzo e dall’offerta commerciale dell’operatore scelto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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