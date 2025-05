Completata la commissione Ambiente 

Dopo sei mesi di stop la commissione Ambiente e Servizi tecnologici - ricostituita dopo il passaggio dell’allora presidente Alberto Cappai in minoranza - viene completata con l’elezione del rappresentante dell’opposizione che da novembre non si riusciva a nominare fra assenze in Consiglio e ripetute rinunce da parte di chi veniva eletto. Giovedì sera l’accordo decisivo concluso con la votazione che ha indicato di Cappai come componente dell’Ambiente, rimasto da mesi senza posti nelle commissioni dopo lo strappo col sindaco e il salto fra i banchi della minoranza.

«Ringrazio i colleghi dell’opposizione che mi hanno votato e dato fiducia», il commento di Cappai, «non sono invece d’accordo sulla prassi con cui è stato ristabilito l’ordine. Ma al di là di questo, l’auspicio è che la commissione venga convocata il prima possibile e si riprenda a lavorare: i temi ambientali sono particolarmente importanti e urgenti, e meritano di essere discussi prima di arrivare in Consiglio». Un appello alla presidente Marianna Mameli, insieme agli altri componenti dell’Ambiente: Mario Tuveri per la minoranza, Giuliano Palmieri e Fulvia Perra per la maggioranza. Completata anche la commissione Garanzia e controllo: la posto di Tuveri è stato votato il consigliere Francesco Lilliu.

