Completata la bonifica dell’alveo del rio Fluminera 

A Villacidro è stato completato l’intervento di pulizia e riqualificazione dell’alveo del rio Fluminera. Liberato il corso d'acqua dalle ostruzioni, in particolare nella zona dell’imboccatura. «Questo non solo contribuisce a prevenire problemi idrogeologici e allagamenti durante le forti piogge, ma restituisce alla collettività un luogo di grande valore ambientale», scrive il sindaco Federico Sollai su facebook. Il progetto è stato reso possibile dalla collaborazione tra il Comune e il consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. L’amministrazione comunale ha coordinato le attività necessarie per il completamento dei lavori.

«Abbiamo utilizzato alcuni fondi di un finanziamento regionale per portare avanti questi lavori, assolutamente necessari perché lo sbocco della Fluminera dopo la parte tombata era ormai ostruita completamente da alberi e roghi di ogni tipo», ha spiegato il vice sindaco Dario Piras. Nei prossimi mesi, l’amministrazione prevede altri interventi su strade e corsi d’acqua, con «l’obiettivo di rendere il territorio più sicuro, facilitare l’accessibilità per gli imprenditori agricoli e valorizzare il patrimonio ambientale di Villacidro», ha aggiunto il sindaco.

