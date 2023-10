«Completare l’ex hotel Esit, Abbamala e istituire la Fondazione» 

L’architetto Guglielmo Macchiavello, segretario territoriale del Psd’Az, è il nuovo assessore della Giunta Casula. Sostituisce il compagno di partito Silvano Cadoni, dimesso per motivi di salute. «Grazie a Silvano per quanto ha dato in questo periodo - ha detto il sindaco - con l’augurio di una pronta ripresa». Al neo assessore, che è già stato consigliere e assessore della comunità montana, Casula ha assegnato le deleghe all’Ambiente, turismo, centro storico, portualità, programmazione, viabilità, agricoltura e pesca.

«L’approccio sarà quello della mia esperienza di imprenditore turistico, in quanto ritengo fondamentale rendere sempre minore la distanza, oggi troppo evidente, fra la bellezza e la ricchezza delle opportunità offerte da Bosa e il suo territorio e l’insufficiente affluenza di visitatori – annuncia Macchiavello - Soprattutto ai fini turistici solleciterò i privati al completamento di due strutture alberghiere, l’ex hotel Esit a Turas e quello di Abbamala. Altro obiettivo è consolidare nuove forme di permanenza a Bosa: il vecchio teatro come centro convegni, il museo dei Cappuccini, il museo del mare, la realizzazione della Fondazione come strumento di sintesi di tutti i beni della città».

