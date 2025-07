«Completare la Statale 389 deve essere prioritario» 

Sostengono che lo sviluppo della costa orientale passi (anche) dal completamento della strada Statale 389. Ne hanno parlato ieri, nell’aula consiliare di Lanusei, i fondatori del Comitato in occasione di un incontro aperto dal sindaco, Davide Burchi, e durante il quale sono intervenuti, fra gli altri, i consiglieri di minoranza Denis Pittalis e Bettina Pisanu, il direttore Coldiretti di Nuoro Alessandro Serra, la coordinatrice regionale autoscuole Confarca Monica Piroddi e Michele Muggianu, segretario confederale di Cisl Ogliastra. «Il nostro è il territorio meno accessibile d’Italia - ha affermato Pittalis, uno dei promotori - nella costa orientale si impiega mediamente dai 63 ai 350 minuti per raggiungere un ospedale o un istituto scolastico. Come fondatore del Comitato ritengo fondamentale la presenza sul territorio affinché venga affrontato il tema del complemento della 389». Anche Burchi ha espresso fiducia sull’attività del comitato, che ha raggiunto 1.100 firme: «La vertenza va rilanciata con forza: se ci crediamo possiamo ottenere il risultato. Sulla battaglia del comitato ho riscontri positivi anche dai nuoresi». Per Muggianu «la Statale 389 ferma al bivio di Villagrande è un imbuto, la Provinciale 27 è pericolosa e non adeguata ai volumi di traffico attuali. È necessario che venga inserita tra le priorità dalla nuova Giunta e che Anas risponda». ( ro. se. )

