Complesso delle suore al Comune 

Tra le polemiche il Consiglio comunale di Macomer, convocato per martedì, affronterà lo scottante tema legato all’acquisizione al patrimonio pubblico del complesso immobiliare e delle aree pertinenti, appartenuti alle suore salesiane “Figlie di Maria Ausiliatrice”. Si tratta di un’area di oltre un ettaro, all’interno della ormai ex pineta Albano.

Gli obiettivi

L’acquisizione è concordata per 800 mila euro (a fronte dei 2 milioni e 543 mila euro richiesti) e il Comune dovrà accendere un mutuo. L’obiettivo è quello di creare un centro di convivenza intergenerazionale. C’è l’urgenza di riaprire anche la casa di riposo: gli anziani, da oltre un anno, dopo il crollo del tetto nella struttura di viale Nenni, sono ospitati in diverse strutture del territorio, lontani dai familiari. Secondo le indiscrezioni, il centro per gli anziani sarà riaperto al primo piano dell’edificio, denominato “casa Main”, dove le suore ospitavano, in un appartamento di 300 metri quadri, mamme che vivevano in condizioni di disagio, oltre a essere una comunità alloggio per minori, inclusi ragazzi e ragazze. Questo centro rappresentava un punto di riferimento importante per la comunità.

I dubbi

«Il problema - dice Luca Pirisi, consigliere comunale di minoranza - è che la struttura scelta non si adatta perfettamente ad ospitare gli anziani. In caso di emergenza l’unica via di fuga sono un ascensore e le scale. Abbiamo posto il problema nell’incontro delle commissioni consiliari».

Il sindaco

Gli amministratori in quel compendio vedono la soluzione per tanti problemi. «Primo fra tutti - dice il sindaco, Riccardo Uda - il ritorno a Macomer di una ventina di anziani che, dopo il crollo di viale Nenni, sono ospitati in Rsa del territorio». Il Comune intende realizzare il centro di convivenza intergenerazionale, dove troveranno spazio anche persone con disabilità. «Un progetto quasi unico in Italia - dice Maria Luisa Muzzu, vice sindaco e assessore ai servizi sociali - presente solo a Piacenza, si rifà a un modello francese». Da qualche mese nella struttura è operativo il centro di aggregazione sociale affidato a una cooperativa.

