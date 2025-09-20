VaiOnline
Macomer.
21 settembre 2025 alle 00:13

Complesso delle suore al Comune 

Previsto anche un centro per anziani, i dubbi della minoranza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tra le polemiche il Consiglio comunale di Macomer, convocato per martedì, affronterà lo scottante tema legato all’acquisizione al patrimonio pubblico del complesso immobiliare e delle aree pertinenti, appartenuti alle suore salesiane “Figlie di Maria Ausiliatrice”. Si tratta di un’area di oltre un ettaro, all’interno della ormai ex pineta Albano.

Gli obiettivi

L’acquisizione è concordata per 800 mila euro (a fronte dei 2 milioni e 543 mila euro richiesti) e il Comune dovrà accendere un mutuo. L’obiettivo è quello di creare un centro di convivenza intergenerazionale. C’è l’urgenza di riaprire anche la casa di riposo: gli anziani, da oltre un anno, dopo il crollo del tetto nella struttura di viale Nenni, sono ospitati in diverse strutture del territorio, lontani dai familiari. Secondo le indiscrezioni, il centro per gli anziani sarà riaperto al primo piano dell’edificio, denominato “casa Main”, dove le suore ospitavano, in un appartamento di 300 metri quadri, mamme che vivevano in condizioni di disagio, oltre a essere una comunità alloggio per minori, inclusi ragazzi e ragazze. Questo centro rappresentava un punto di riferimento importante per la comunità.

I dubbi

«Il problema - dice Luca Pirisi, consigliere comunale di minoranza - è che la struttura scelta non si adatta perfettamente ad ospitare gli anziani. In caso di emergenza l’unica via di fuga sono un ascensore e le scale. Abbiamo posto il problema nell’incontro delle commissioni consiliari».

Il sindaco

Gli amministratori in quel compendio vedono la soluzione per tanti problemi. «Primo fra tutti - dice il sindaco, Riccardo Uda - il ritorno a Macomer di una ventina di anziani che, dopo il crollo di viale Nenni, sono ospitati in Rsa del territorio». Il Comune intende realizzare il centro di convivenza intergenerazionale, dove troveranno spazio anche persone con disabilità. «Un progetto quasi unico in Italia - dice Maria Luisa Muzzu, vice sindaco e assessore ai servizi sociali - presente solo a Piacenza, si rifà a un modello francese». Da qualche mese nella struttura è operativo il centro di aggregazione sociale affidato a una cooperativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, la strada per la felicità

l Gaggini, Spignesi
regione

Lai e Todde, domani il primo faccia a faccia

Al neo segretario del Pd le congratulazioni della presidente: ora il via al confronto 
Giuseppe Meloni
La crisi

Aeroporti nel mirino, i cieli europei nel caos

Decine di voli cancellati e centinaia in ritardo, disagi anche oggi 
Il convegno

«Sulla cybersicurezza la Sardegna è avanti rispetto ad altre regioni»

L’Università di Cagliari in prima linea nella protezione di dati e siti strategici  
Agroalimentare

Produzione di cibo, opportunità per l’Isola

Gli esperti: scommessa che si può vincere tra qualità e soluzioni moderne 
Giovanni Lorenzo Porrà RIPRODUZIONE RISERVATA
Allarme bullismo

«Un insegnante attento può cogliere i segnali e salvare i nostri ragazzi»

La battaglia di una madre che ha perso il figlio: più formazione a scuola contro ogni violenza 
Stefania Piredda