Compleanno speciale con i pompieri 

Auguri speciali per Jacopo Serrau, lo studente di Escolca che frequenta l’istituto Zappa Pitagora di Isili. A pochi giorni dal suo 18esimo compleanno (il 7 febbraio) i suoi insegnanti di sostegno, i docenti e i compagni di scuola hanno voluto fare con un po’ di anticipo un insolito e graditissimo regalo. Il ragazzo è un grande ammiratore dei vigili del fuoco e ieri mattina ha potuto incontrare i pompieri arrivati da Nuoro apposta per lui. Jacopo Serrau, sia pure con qualche difficoltà, segue le lezioni nel liceo di Isili. Tutti sanno della sua grande passione per gli uomini del 115. Ieri quando è arrivato davanti alla scuola ha trovato quattro vigili del fuoco in divisa. Erano li solo per lui. Ed è stata enorme la felicità dello studente di Escolca, che ha voluto abbracciare i pompieri e scambiare quattro chiacchiere. I vigili l’hanno coinvolto anche in una piccola esercitazione. Il giovane ha afferrato un idrante e per qualche istante si è sentito proprio un vigile del fuoco. Ha anche suonato la sirena davanti agli sguardi felici dei genitori Maria Bonaria Porru e Piero Serrau, degli insegnanti, dell’educatrice e degli altri ragazzi.

I genitori

«Ha sempre avuto questa passione – afferma la madre – ha tanti modellini dei mezzi dei vigili del fuoco e quando ci hanno informato di questa iniziativa l’abbiamo accolta subito con entusiasmo». Entusiasmo condiviso con i quattro vigili del fuoco. «Quando ci arrivano richieste di questo tipo - dice l’ispettore Francesco Giordano – noi siamo felici. Jacopo voleva conoscerci e siamo venuti fin qui nonostante la distanza. Ma ne è valsa la pena».

La sorpresa

L’idea di chiamare i pompieri è nata fra i banchi di scuola. Grazie alla sinergia che si è creata fra l’educatrice che segue Jacopo, Manuela Ligas (moglie di un vigile del fuoco), gli insegnanti di sostegno Elena Flore, Giandomenico Campanella il sogno è diventato realtà. «Anche il dirigente Marco Saba - raccontano gli insegnanti - ha accolto con entusiasmo la nostra idea». E così la scuola ha spalancato le porte per regalare qualcosa di unico ad un ragazzo speciale. I vigili del fuoco hanno donato a Jacopo delle magliette, una giacca, un foulard in dotazione al Corpo e l’invito per una visita nella caserma di Nuoro. «Fino a quando non lo porteremo - hanno detto i genitori commossi – continuerà a chiederci di accompagnarlo». I vigili del fuoco hanno voluto rivolgere una parola anche agli altri ragazzi: «È bello vedervi condividere questo momento con il vostro compagno. Sarà una cosa che non dimenticherete». Jacopo è tornato casa felicissimo. Ha indossato una maglia rossa regalata dai vigili del fuoco e non vede l’ora di raggiungere i suoi nuovi amici nella caserma di Nuoro per un’altra giornata di gioia.

