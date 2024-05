Compleanno d’oro per gli agricoltori 

L’anniversario è d’oro: l’associazione Agricoltori Villacidresi compie cinquant’anni. La cooperativa di produttori agricoli, nata ufficialmente il 15 maggio del 1974, lavora e commercializza le eccellenze agricole del territorio. L’agrume costituisce la produzione prevalente, con il 70 percento del totale. Nella sede operativa al bivio S’Acqua Cotta oltre ad arance, clementine, limoni e pompelmi arrivano anche pesche, albicocche, ciliegie, susine, meloni, angurie, cachi, avocado e ortaggi.

Le storie

«Sono entrato in cooperativa ancor prima che diventasse un’associazione di produttori. Nel 1971 ci siamo associati per offrire servizi per agricoltori: trattamenti, concimi, fino alla forza lavoro. Qualche anno dopo siamo diventati l’attuale associazione di produttori agricoli. Inizialmente la nostra provenienza era da Villacidro e Serramanna, anche per questo abbiamo costruito la centrale a metà strada fra i due paesi, in un terreno datoci dal Comune», ricorda Silvestro Piga; con i suoi 85 anni è il socio più anziano.

Il fatturato del primo anno di attività era di 328 milioni, nel 1982/83 ha toccato il primo miliardo di lire. Oggi arriva a 8 milioni di euro annui. La distribuzione è capillare grazie agli accordi con i principali marchi della grande distribuzione organizzata.

«Nel primo libro soci, sono conteggiati 253 nomi», racconta il direttore, Matteo Cabriolu: «L’intento dell’associazione era quello di avere maggiori possibilità di vendere il prodotto oltre i confini locali. Dal Medio Campidano, anno dopo anno, il gruppo è arrivato a vendere in tutta la Sardegna e oltre: ci sono diversi prodotti che esportiamo fuori dall'Isola. I primi anni c'erano molti piccoli produttori, alcuni sono andati in pensione, altri hanno smesso l’attività. Ora – continua Cabriolu –abbiamo una novantina di soci, di Villacidro e di altri paesi: Serramanna, Decimomannu, Monastir, Donori e Sanluri, oltre a un gruppo di produttori che fa capo al territorio della Valle del Coghinas».

I numeri

Il 99 percento del prodotto conferito viene dagli associati. Settecentrotrenta ettari coltivati in totale. «La forza del nostro gruppo è proprio questa: tutti conferiamo in centrale e in questo modo siamo riusciti a portare avanti il progetto e i nostri frutteti in tutti questi anni. Il problema è il mancato ricambio generazionale. Io ho tre figli e nessuno ha seguito la mia strada», racconta Angelo Cadoni, 71 anni, vice presidente e socio produttore. «Anche le mie figlie fanno altro. Ho venduto diversi terreni ma ho tenuto due ettari: continuo a occuparmene la mattina, è la mia vita», interviene Piga. L’associazione collabora con la cooperativa Spring Lady, che si occupa della lavorazione giornaliera delle commesse. «Oggi raccogliamo, lavoriamo e commercializziamo circa 80mila quintali annui, fra frutta e ortive. Dal 2004 l’associazione ha ricevuto il riconoscimento come organizzazione produttori: ciò ha permesso di di modernizzare sia l’impianto di lavorazione, sia di impiantare nuove varietà che hanno favorito la produttività e diversificato l’offerta. È un privilegio e un onore per me condurre questa importante realtà da dieci anni», conclude il presidente Giuseppe Ecca.

