«Complanari, strade-trappole» 

Chiede interventi urgenti di messa in sicurezza per le strade complanari in provincia il consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera, che denuncia il grave stato di degrado e pericolo in particolare nelle arterie che collegano Uras a Mogoro e Terralba e da Marrubiu a Terralba.

La denuncia

«Le strade sono caratterizzate da buche, crepe e pericolosi avvallamenti – evidenzia Cera - rappresentando un rischio concreto per la sicurezza degli automobilisti. Sono utilizzate infatti quotidianamente da tantissimi cittadini e operatori agricoli che le percorrono per accedere alle proprie aziende e ai propri fondi. È necessario intervenire celermente per evitare incidenti e garantire una rete viaria sicura e funzionale».

Per segnalare i gravi pericoli il consigliere oristanese ha presentato un’interrogazione urgente al presidente della Giunta, Alessandra Todde, e all’assessore dei Lavori pubblici, Antonio Piu.

Allo stesso tempo Cera sollecita un incontro immediato con Anas per pianificare interventi risolutivi e ristabilire condizioni di sicurezza sui tratti stradali segnalati. Situazione di degrado e conseguenti pericoli spesso messe in luce anche dalle amministrazioni locali del territorio.

«Pericoli costanti»

«Il pericolo è costante non solo per automobilisti ma anche per ciclisti e motociclisti che ogni giorno percorrono le strade complanari - sottolinea il vicesindaco di Uras, Alberto Cera - considerato che alcuni tratti risultano completamente impercorribili per via delle radici che con il crescere degli alberi hanno rovinato il manto stradale, producendo dei dossi. Abbiamo anche noi segnalato più volte le criticità perché la sicurezza di quanti vi transitano è messa seriamente in pericolo». Nell’interrogazione il consigliere Cera mette in luce come «La manutenzione delle infrastrutture viarie non può più essere rimandata». Sulla pessima situazione delle strade complanari è preoccupato anche Luca Corrias, sindaco di Marrubiu: «La questione è di forte impatto non solo sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini e pertanto necessita di un'azione immediata e congiunta da parte della Giunta regionale e degli enti preposti, affinché i lavori di messa in sicurezza vengano avviati al più presto».

RIPRODUZIONE RISERVATA