«Compio 106 anni, finalmente sono grande» 

Maria Filomena Sanna, nata il 20 luglio 1920, entra di diritto nell’albo dei record di Cabras. I suoi 106 anni festeggiati in famiglia, nella casa di via De Castro, rappresentano un traguardo mai raggiunto fino ad oggi nel Sinis e non solo. «Finalmente sono diventata grande», ha detto la nonnina rivolgendosi alla sua famiglia.

La nonna social

Maria Filomena Sanna, la nonna social che indossa sempre l’abito sardo e non rinuncia mai al fazzoletto in testa, è conosciuta anche su Facebook. La nipote, Daniela Durzu, pubblica da tempo video in cui la nonna racconta aneddoti della sua lunga vita, riscuotendo sempre grande successo. «È un modo per tenerla attiva e farla ridere - racconta la nipote - Si diverte lei, ci divertiamo noi e anche chi ci segue sui social. Per noi saranno poi dei ricordi bellissimi». Due giorni fa sembrava stare male, non parlava più come sempre, poi invece da ieri è di nuovo in forma. «Quasi un miracolo, compiere 106 anni le ha fatto bene - dice la nipote - lei ha capito bene che era il suo compleanno. Certo, magari non si rende conto che è riuscita ad arrivare a 106 anni».

La fede

E che la centenaria sia in forma è testimoniato anche dal suo stato di salute: assume solo una pastiglia per la circolazione sanguigna e qualche goccia per dormire. Vedova dal 3 dicembre del 1998, ha due figli (Antonio e Ileana Barraccu, con cui vive), tre nipoti e un pronipote. «A chi mi chiede come ha fatto mia madre a vivere così a lungo, rispondo che non lo so nemmeno io - spiega Ileana Barraccu - La preghiera? La fede? Forse sì. Ha sempre pregato molto, andava in chiesa la domenica e non ha mai rinunciato a partecipare alle novene di San Salvatore a fine agosto. Mi ricordo ancora che andava a messa anche quando diluviava, per lei era essenziale». Maria Filomena tre mesi fa ha ricevuto la visita a casa dell’arcivescovo Roberto Carboni: «Per lei è stata una giornata unica - racconta Ileana - era emozionata, onorata, si è commossa tante volte».

Il lavoro

Maria Filomena era un’ottima cuoca e nessuno in famiglia dimentica le sue polpette al sugo. Si cimentava poi con il cucito per aiutare il marito, che faceva il sarto, prima di vincere il concorso per lavorare come bidella nelle scuole di Cabras. «Mia madre ha lavorato tanto in campagna assieme a mia nonna - racconta la figlia – Ma per tanto tempo ha anche venduto il vino dopo aver vendemmiato nei magazzini del paese. Da me è sempre stata ben accudita e coccolata. Ho sacrificato la mia vita per lei, con piacere».

RIPRODUZIONE RISERVATA