Compie cent’anni Gabrielina Seoni, la regina degli amaretti delle feste 

A Villagrande, in occasione delle ricorrenze, Gabrielina Seoni era solita preparare gli amaretti. Insieme alla sua amica Iola Conigiu, scomparsa alcuni anni fa, era il punto di riferimento della comunità e della parrocchia, dove signorina Crabia, come la conoscono tutti, ha collaborato senza mai risparmiarsi. Sabato scorso ha compiuto 100 anni, circondata dall’affetto dei familiari e della comunità.

La cerimonia, a cui hanno preso parte, fra gli altri, il sindaco, Alessio Seoni, il parroco, don Giuliano Pilia, e il brigadiere dei carabinieri, Gennaro Flaminio, è stata anche l’occasione per scolpire un prezioso patrimonio di memoria e saggezza per l’intero paese.

Signorina Gabrielina, che gode di buona saluta e vive insieme ai nipoti, si è sempre presa cura della casa e dei campi di famiglia. Ma trascorreva gran parte del suo tempo nelle attività parrocchiali da cui si è ritirata solo quando le forze sono venute meno.

