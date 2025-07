Compie 18 anni e dirige il Coro Serpeddì 

Ha festeggiato il 18esimo compleanno a Budapest dirigendo poche ore prima il coro Serpeddì di Sinnai al “Budapest music festival” che si è tenuto nella capitale ungherese. Per il giovanissimo vice-direttore Lorenzo Sanna, che lo aveva diretto per la prima volta il 4 maggio in occasione del concerto “La coralità sarda per Sant’Efisio”, è stata davvero una grande emozione. Con una pioggia di auguri arrivati da tutti i componenti del coro sinnaese e non solo.

Una esibizione in una occasione straordinaria come quella di Budapest che ha visto la partecipazione di cori arrivati dalla Grecia, Finlandia, Polonia, Bulgaria, Svizzera, Turchia, Portogallo. Nella sala del Centro Jozsef Attila, il Coro Serpeddì ha proposto nove brani, tutti in sardo campidanese, e tutti composti o musicati o arrangiati da autori e musicisti sinnaesi: Gianni Cappai, Gianfranco e Nicola Manca, Emilio Capalbo e dal direttore Andrea Desogus.

Ancora più suggestiva è stata la giornata successiva che si è svolta nella Basilica di Santo Stefano, la più importante di Budapest e dell’Ungheria intera, nella quale tutti gli “ensemble” hanno proposto brani sacri, e tra questi il Coro Serpeddì ha proposto due brani di accompagnamento della messa, “Misericordia e piedadi” e “Sa Missa est accabbada”, entrambi musicati e armonizzati da Gianfranco e Nicola Manca.

RIPRODUZIONE RISERVATA