Competitività, arriva la “bussola” dell’Ue 

Arriva l’agenda per il rilancio della competitività Ue, il piano con cui la Commissione europea cerca la messa a terra dei risultati del rapporto Draghi. C'è uno shock di semplificazione, con le prime proposte concrete attese già a fine febbraio, assieme alle misure sui costi dell’energia. Si allentano le regole sulla concorrenza. E già l’anno prossimo verrà introdotta una «preferenza europea» negli appalti pubblici.

È una bussola per i prossimi cinque anni dell’esecutivo Ue, che arriva a due mesi dall’insediamento, ma anche a pochissimi giorni dall’arrivo della nuova amministrazione Usa, proiettata verso protezionismo, neocolonialismo (guardando tra l’altro anche alla Groenlandia, che pur con status speciale resta in parte della Danimarca, uno Stato Ue), e investimenti annunciati nell'IA per ben 500 miliardi. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha parlato di «obiettivi scolpiti nella pietra». «Ora abbiamo un piano. Abbiamo la volontà politica. Ciò che conta sono la velocità e l'unità. Il mondo non ci aspetta», ha detto ancora la numero uno a Bruxelles.

La comunicazione della Commissione non dettaglia i fondi che saranno liberati delle diverse misure e non si sbilancia su nuovi finanziamenti Ue.

