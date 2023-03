«Comparto unico, un tavolo con Anci» 

Giorni fa, all’indomani delle dimissioni del sindaco di Villanova Tulo, nella lettera-appello con cui esortava il primo cittadino a ripensarci, l’assessore regionale agli enti locali Aldo Salaris aveva richiamato il problema della «migrazione degli inquadramenti professionali del settore tecnico-amministrativo verso gli uffici regionali». Questa, aveva aggiunto, «è la cornice di una situazione di fondo non semplice».

Una situazione, annuncia, che sarà il tema «di un tavolo che apriremo a breve con l’Anci per valutare le possibili soluzioni, e le possibilità di applicazione di ciascuna». Una soluzione, ammette Salaris, «sarebbe certamente la definizione del comparto unico dei dipendenti pubblici, ma il problema è che in questo momento dobbiamo capire se ci sono le risorse da destinare, ed eventualmente quali». Basterebbero 30 milioni di euro, come quantifica l’associazione dei piccoli comuni? «No, servono molti, molti più soldi. Intanto aspettiamo di sederci al tavolo con l’Anci».

Dall’associazione dei Comuni, il presidente regionale Emiliano Deiana dice che, «la soluzione è il comparto unico dei dipendenti pubblici». Esiste già una norma regionale, ricorda. «Risale al 2007, giunta Soru, e consente di parificare dipendenti regionali e comunali. Bisogna solo darle attuazione, le proposte di legge per migliorarla ci sono». Va considerato, dice Deiana, «anche l’altro aspetto della questione: smart working e lavoro agile. Il Consiglio regionale e la giunta devono dare una risposta». (p.s.)

