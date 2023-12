Comparto unico, previsti 52 milioni  

In Consiglio c’è stato scontro sul comparto unico degli Enti locali, prima di provare a rendere più omogeneo il trattamento tra i dipendenti dei vari enti. L’emendamento (che prevede 10 milioni nel 2024, 12 per il 2025 e 30 per il 2026, per un totale di 52 milioni) è passato anche grazie alla mediazione di Alessandra Zedda (FI). Ieri una delegazione dei lavoratori ha manifestato sotto il Palazzo. «Se l'obiettivo è dare risorse al personale degli Enti locali, il provvedimento non coglie nel segno», ha detto Pierpaolo Pia, portavoce del Comitato. «Infatti, destinando le risorse al salario accessorio, la maggioranza dei dipendenti non potrà beneficiarne a causa del vincolo sul tetto di spesa. Le risorse devono invece essere destinate alla contrattazione in capo alla costituenda Agenzia per la rappresentanza negoziale per essere destinate al salario fondamentale. Il comparto unico è previsto da precise norme». (lo. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA