«Comparto unico per i dipendenti» 

C’è una proposta di legge dell’opposizione (prima firma di Massimo Zedda dei Progressisti) che prevede l’equiparazione del trattamento economico per il personale della Regione e dei Comuni, in pratica l’istituzione di un comparto unico, ma è ferma da più di un anno in commissione Autonomia. Ora i Progressisti ne sollecitano la discussione con richiesta di convocazione obbligatoria del parlamentino. «È inaccettabile che la Regione non eserciti i suoi poteri per superare le disuguaglianze che si registrano tra lavoratori pubblici che svolgono funzioni simili in enti equi ordinati della Repubblica», evidenziano i Progressisti in una nota, «è evidente che la minor retribuzione dei dipendenti comunali rispetto ai colleghi regionali, mediamente intorno ai seimila euro all’anno, diventa un fattore condizionante per chi ha la possibilità di scegliere un percorso professionale economicamente più vantaggioso».

La proposta depositata in Consiglio regionale punta a dare attuazione ad alcune norme rimaste inattuate nell’ordinamento regionale e che costituiscono il pilastro su cui costruire il nuovo sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna. «In alcune leggi regionali sono già inseriti alcuni tasselli sul sistema unico delle amministrazioni pubbliche regionali», ricordano gli esponenti di opposizione, «con questa proposta di legge si darebbe attuazione immediata al comparto unico dei dipendenti Regione-Enti Locali con un unico contratto di lavoro omogeneo per categorie e profili professionali». Per questo, «crediamo che oggi il problema sia la volontà politica del centrodestra di voler discutere di autonomia sempre in termini evanescenti e mai concreti».

Le risorse

La proposta in questione prevede come prima ipotesi di stanziamento 30 milioni di euro all’anno. Fino alla conclusione delle procedure di definizione del contratto è inoltre prevista l’erogazione di un assegno perequativo integrativo alla retribuzione dei dipendenti comunali che, secondo i Progressisti, «contribuirebbe nell’immediato a interrompere questa contesa di personale che crea un danno enorme soprattutto ai servizi erogati dai Comuni». Come si legge nella relazione dei proponenti, «la necessità di una piena funzionalità degli enti locali acquisisce oggi una rilevanza strategica» anche perché «gli stessi enti locali saranno coinvolti direttamente nell'attuazione delle misure del Pnrr».

