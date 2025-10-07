Comparto unico,  oggi il via libera ma senza parità 

I dipendenti degli enti locali sono avvertiti: l’equiparazione delle retribuzioni con quelle dei regionali non avverrà dall'oggi al domani. Il concetto è stato chiarito ieri durante la discussione in Aula della proposta di legge per l’attuazione del comparto unico. Il primo firmatario e relatore di maggioranza, nonché presidente della commissione Autonomia Salvatore Corrias (Pd), l’ha detto proprio: «A livello economico, tutto dovrà avvenire con la massima gradualità. Ma a noi interessa avviare un processo di riforma importante, ripartendo da dove ci siamo fermati diciannove anni fa». Fuori dal palazzo, i dipendenti accorsi da tutta l’Isola per attendere il via libera slittato a oggi.

L’assessora

La decisione di trattare i dipendenti degli enti pubblici allo stesso modo risale al 2006, quando fu licenziato un provvedimento ad hoc rimasto sinora mai attuata. È vero, ha aggiunto in chiusura di dibattito l’assessora al Personale Mariaelena Motzo, «oggi ancora non c’è l’equilibrio retributivo, ma c’è la volontà affinché questo accada». Poche certezze sui tempi e sulle risorse necessarie per la completa omogeneizzazione retributiva: «È in corso di approvazione il nuovo contratto collettivo nazionale delle funzioni locali, successivamente sarà possibile quantificare le risorse necessarie per colmare la differenza». Per l’assessora, la cosa davvero importante è l’istituzione dell’agenzia della contrattazione (Arans), «necessaria perché il comparto unico possa vedere la luce». Infatti, «la legge del 2006 non l’aveva istituita, con questa norma colmiamo la lacuna». Motzo, comunque, ha escluso la presenza di criticità sollevate ieri in discussione generale. Per esempio dal capogruppo di FdI Paolo Truzzu: «Un provvedimento fondamentale, giusto, ma che non deve creare illusioni. Stiamo mettendo le basi, ma questo non significa che a gennaio 2026 saranno risolte le ingiustizie». Quanto alla copertura finanziaria, «non è un problema, però ancora non sappiamo quante risorse servano, e su questo serve chiarezza». Poi aleggia anche nel caso di questa legge il rischio impugnazione da parte del governo: «La contrattazione collettiva è materia dello Stato, sarebbe stato opportuno un passaggio con il governo per evitare il ricorso».

Spopolamento

La maggioranza ritiene che il comparto unico sia una delle chiavi per affrontare il fenomeno dello spopolamento. «Oltre quattromila dipendenti hanno lasciato i Comuni per altri impieghi, c’è bisogno di questa legge per evitare la fuga dalle amministrazioni comunali», ha ricordato Corrias. Secondo Truzzu, invece, «l’ok a questa legge non può bastare». Il relatore di minoranza Angelo Cocciu (Forza Italia) è ottimista: «La legge è un atto dovuto nei confronti del personale dei Comuni e delle province che meritano un trattamento diverso». Inoltre, cosa che ha ribadito anche l’assessora al Personale, «questo via libera non comporterà nessuno svantaggio per i dipendenti regionali».

Stamattina la commissione Autonomia si riunirà per l’esame degli emendamenti, dopodiché si torna in Aula per l’approvazione, forse già oggi. (ro. mu.)

