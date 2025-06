«Comparto unico, la cabina di regia al lavoro sui salari» 

Il pallino per risolvere le differenze di stipendio tra dipendenti comunali e quelli regionali, evitando così la fuga dei lavoratori, è nelle mani della Regione che ha a disposizione lo strumento per le compensazioni. È questo l’obiettivo della cabina di regia istituita dalla Regione, coordinata dall’assessorato degli Enti locali, che sta lavorando alla quantificazione dei costi connessi all’attuazione e avvio del Comparto unico. «Ciò che stiamo facendo in queste ore è completare l'analisi per la quantificazione preliminare dei costi condivisi con l’assessorato al Personale-Affari generali e Riforma della Regione e dell’assessorato al Bilancio e programmazione», afferma L’assessore degli Enti locali e Urbanistica, Francesco Spanedda. «Poi trasmetteremo alla I Commissione permanente del Consiglio regionale, che ha già discusso la norma di istituzione dell'Aran Sardegna che rappresenta un importante tassello per l’avvio del Comparto unico». L’obiettivo – fanno sapere da viale Trieste – è quello di superare la frammentazione tra Regione ed enti locali, garantendo omogeneità contrattuale, parità di trattamento economico per i dipendenti, nonché una più efficace gestione delle risorse umane.

