Comparto unico, frenata in Consiglio 

La Giunta ha dato il via libera alla copertura finanziaria ma il Consiglio regionale non ha raccolto l’assist. Così, almeno fino a settembre, resterà chiusa nel cassetto della commissione Autonomia la riforma del comparto unico Regione-enti locali per garantire omogeneità economica e giuridica al personale dell’intero sistema pubblico sardo. Queste le cifre della riforma: dodici milioni di euro già stanziati per il 2025, 30 milioni annui a partire dal 2026. Tutte le somme sono iscritte nel bilancio regionale. Tutto pronto per il passaggio nel parlamentino presieduto da Salvatore Corrias (Pd), dove però ieri è mancato il numero legale a causa dell’azione di protesta dell’opposizione, ma anche per l’assenza di un consigliere di maggioranza. I lavori sono stati rinviati a data da destinarsi, dopo la pausa estiva.

Le ragioni

«La prepotenza della maggioranza nei confronti delle opposizioni non è il miglior atteggiamento per instaurare un rapporto di collaborazione tanto richiesto per il percorso in Aula dell'assestamento di bilancio», ha commentato il capogruppo di FdI Paolo Truzzu. Infatti, ha spiegato ieri, «mentre i consiglieri sono impegnati nella predisposizione degli emendamenti alla variazione, il presidente Corrias ha convocato la commissione per occuparsi di Comparto unico, tema importantissimo ma non risolvibile prima del 15 agosto». Per questo, «la minoranza ha deciso di non partecipare alla seduta come scelta politica per evidenziare il mancato riconoscimento delle sue prerogative in un reciproco riconoscimento dei ruoli. E il centrosinistra non è riuscito a garantire il numero legale». All'attacco anche Umberto Ticca, capogruppo dei Riformatori: «Ciò che è successo dimostra ancora una volta il metodo di lavoro di questa maggioranza e della Giunta. Nel bel mezzo di una variazione da 800 milioni di euro che vogliono approvare in tre giorni, si è voluto per forza convocare una commissione che ovviamente è andata semi-deserta. Non riescono neppure a organizzarsi in maggioranza per portare avanti gli argomenti che gli stanno a cuore».

«Solo un contrattempo»

Corrias, da parte sua, ha minimizzato: «Nessun segnale politico mandato da qualche alleato, ma un banale contrattempo di natura tecnica, che però non rallenterà in Sardegna l'iter per la realizzazione del comparto unico Regione-enti locali». Il consigliere mancato all’appello è Sebastian Cocco (Uniti con Alessandra Todde), ma ha precisato Corrias, «è stata una defezione dovuta ad un imprevisto, ragione per la quale non parliamo nemmeno di una pausa di riflessione, ma usiamo questa opportunità per ottimizzare i tempi e chiudere quanto prima questo percorso». Quindi, «solo uno slittamento tecnico». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA