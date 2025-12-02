Comparto irriguo da ampliare, servono due milioni di euro 

Progetto pronto a Isili per l’ampliamento del comparto irriguo di Brabaciera. Il settore orticolo è ormai diventato strategico per l'economia del paese. Negli ultimi tempi anni è stato riscontrato una sensibile espansione e l'avvicinamento di diversi giovani all'agricoltura. Proprio per questo l’amministrazione ha elaborato un progetto di efficientamento e ampliamento del comparto irriguo per il quale serviranno oltre due milioni di euro.

È stato predisposto un progetto esecutivo sul quale verrà richiamata l’attenzione della Regione e tutti gli Enti che si occupano della gestione della risorsa idrica per reperire le risorse necessarie a dare attuazione al progetto.

Il comparto irriguo di Isili, nell’estensione e nella configurazione attuali nasce con la realizzazione dell’invaso “Is Borrocus”, per restituire agli agricoltori i terreni irrigui occupati dal lago artificiale.

«L'orticoltura», ha detto il sindaco Luca Pilia, «riveste un ruolo importante e questo progetto rappresenta un passo in avanti per sviluppare ulteriormente un'attività lavorativa tradizionale che ha da sempre creato un indotto importante per il nostro paese». Oggi sono circa 220 gli ettari disponibili, l’amministrazione intende supportare questa espansione gestendo il fenomeno e creando condizioni ottimali per l’apertura di nuove aziende. (s. g.)

