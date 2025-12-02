VaiOnline
Isili.
03 dicembre 2025 alle 00:31

Comparto irriguo da ampliare, servono due milioni di euro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Progetto pronto a Isili per l’ampliamento del comparto irriguo di Brabaciera. Il settore orticolo è ormai diventato strategico per l'economia del paese. Negli ultimi tempi anni è stato riscontrato una sensibile espansione e l'avvicinamento di diversi giovani all'agricoltura. Proprio per questo l’amministrazione ha elaborato un progetto di efficientamento e ampliamento del comparto irriguo per il quale serviranno oltre due milioni di euro.

È stato predisposto un progetto esecutivo sul quale verrà richiamata l’attenzione della Regione e tutti gli Enti che si occupano della gestione della risorsa idrica per reperire le risorse necessarie a dare attuazione al progetto.

Il comparto irriguo di Isili, nell’estensione e nella configurazione attuali nasce con la realizzazione dell’invaso “Is Borrocus”, per restituire agli agricoltori i terreni irrigui occupati dal lago artificiale.

«L'orticoltura», ha detto il sindaco Luca Pilia, «riveste un ruolo importante e questo progetto rappresenta un passo in avanti per sviluppare ulteriormente un'attività lavorativa tradizionale che ha da sempre creato un indotto importante per il nostro paese». Oggi sono circa 220 gli ettari disponibili, l’amministrazione intende supportare questa espansione gestendo il fenomeno e creando condizioni ottimali per l’apertura di nuove aziende. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Giustizia

Il modello Mamone:  reinserimento e sviluppo

L’area tra Onanì e Bitti sarà interessata anche  dal progetto dell’Einstein Telescope 
Gianfranco Locci
L’amministrazione comunale: tuteliamo il diritto alla salute

Gavoi, appello ai dottori: «Casa gratis se venite qui»

Due su tre in pensione, il sindaco corre ai ripari 
Giorgio Ignazio Onano
Trasporti

Si volerà per Istanbul ma saltano molte rotte

Otto collegamenti per l’Isola: ci sono anche le tratte interne da Cagliari per Olbia e Alghero 
lo strappo

Cagliari addio, Marina Café noir atterra a Elmas

È ufficiale il cambio di sede del popolare festival letterario 
Luigi Almiento
Energia

Aree idonee, le richieste della Regione

L’assessore Cani in Commissione al Senato: «Autonomia non rispettata» 
Lorenzo Piras
Garlasco

Sempio era davanti alla casa di Chiara

Le foto inedite del giorno del delitto: l’indagato tra i curiosi assieme al padre 