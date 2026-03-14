Comparto 8, futuro sempre più verde 

Un passato ancora da valorizzare, un presente da frequentatissimo polo sportivo, il sogno di un futuro come punto di riferimento per l’area vasta. C’è chi lo chiama Comparto 8, chi Campo d’Aviazione e chi Ex Aeroporto.

È l’ampia zona oltre via dell’Aeronautica, che si estende verso Is Pontis Paris e che negli ultimi dieci anni si è trasformata in una cittadella sportiva. Con l’obiettivo, nei prossimi anni, di richiamare anche persone non interessate all’attività fisica. Da quelle parti sono infatti in partenza cantieri per quasi 2,5 milioni di euro.

Il piano

«Con 100 mila euro provvederemo alla manutenzione delle strutture sportive», esordisce l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Altri 800 mila euro sono stati investiti per sistemare il secondo hangar, dopo aver già rimesso a posto il primo. Un lavoro che prevede anche la rigenerazione della parte esterna, con un’area verde alberata e altri campi». Infine, il progetto più consistente: la rifunzionalizzazione ecosostenibile del lembo di terreno ad angolo tra via Cabras e via Riu Mortu. «Con 1,5 milioni del Pnrr saranno realizzati un percorso urbano e un grande parco attrezzato», continua l’assessore. «Un progetto in continuità con quello dell’hangar, in un’ottica di riqualificazione totale».

Cuore sportivo

Nel frattempo, la zona è frequentata da centinaia di atleti. «Abbiamo diverse realtà calcistiche, il basket e il taekwondo», spiega l’assessora allo Sport Fabiana Boscu. «Senza contare che la palestra è diventata luogo di importanti manifestazioni nazionali e internazionali, dalla boxe alla scherma, dal kick boxing alla danza». Il prossimo appuntamento riguarda il muay thai: il 28 marzo sarà assegnato il titolo italiano della categoria 58,9 kg. Ma c’è anche l’arena grandi eventi – 9000 metri quadrati di tappeto erboso per concerti e sagre – che ha debuttato la scorsa estate in occasione del Monserrato Beer Fest e potrebbe essere ampliata. Così come è nei piani dell’amministrazione rendere omaggio al passato di questo luogo dove il 20 settembre 1919 veniva inaugurato il primo aeroporto militare della Sardegna. «L’obiettivo è realizzare il Museo del volo», conferma il sindaco Tomaso Locci. «Una parte andrà nella zona storica degli hangar, dove sarà allestita una grande sala dedicata. In ballo abbiamo anche un accordo con la Regione e Forestas».

Il nodo

L'elefante nella stanza è però il campo rom di via dell’Aeronautica da trasferire. «È l’unico neo», ammette Locci, «ma da tempo abbiamo avviato progetti per ricollocare le famiglie, che sono d’accordo ad andare via. Questo sbloccherà anche quell’area, in cui speriamo di poter esporre un antico aereo militare, grazie a un accordo con l’Aeronautica. Vogliamo fare del Campo di Aviazione uno dei poli più attrattivi della Città Metropolitana dal punto di vista storico, culturale e sportivo».

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