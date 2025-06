Compagnia portuale, abbattuta dall ruspe la sede abbandonata 

L’ex sede della Compagnia portuale, costruita in parte abusivamente, non esiste più. L’involucro di cemento armato si è sgretolato sotto i colpi della benna mordente di un escavatore. L’intervento è cominciato sabato pomeriggio e si è concluso ventiquattro ore dopo. Oggi verranno rase al suolo le ultime tracce dell’edificio che, per oltre mezzo secolo, ha ospitato gli uffici della Compagnia portuale, fallita da qualche anno, e altre attività commerciali.

«È l’inizio di una profonda riqualificazione dell’area», ha detto il sindaco Ladu che, insieme all’assessore dei Lavori pubblici Vincenzo Nieddu, ha assistito alle fasi della demolizione affidata all’impresa Cavam di Tortolì. Senza la struttura, che si sviluppava su due livelli, il colpo d’occhio è tutt’altra cosa rispetto al passato. Da via Lungomare si scorgono subito le Rocce Rosse. Le operazioni sono cominciate una decina di giorni fa, quando l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha affidato le chiavi del cantiere alla ditta specializzata. Ai lavori di abbattimento del fabbricato seguirà la rimozione della struttura commerciale. Qui verrà realizzato l’edificio polifunzionale dell’area imbarchi. La nuova opera, amovibile, si estenderà per 350 metri quadri e ospiterà i servizi essenziali per i passeggeri in transito (bagni e sala d’attesa), un punto ristoro, biglietteria e relativa agenzia marittima, gli uffici degli ormeggiatori e in virtù della vicinanza al porto turistico, attività per il diportismo nautico e per il noleggio imbarcazioni.

