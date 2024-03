Compagnia Marmilla sul palco del teatro 

“Genti macca in logu strintu”: è lo spettacolo tragico-comico che si terrà venerdì, alle 18.30 nel il teatro comunale di Sanluri. Nella giornata contro la violenza sulle donne, l’iniziativa vuole rendere omaggio alle donne attrici dell’associazione teatrale Marmilla, per la maggior parte cittadine sanluresi. Per loro è anche il debutto al teatro della città, dopo 25 anni di intensa attività. «Siamo stati diverse volte sul palco – racconta il presidente, Ignazio Atzei- quasi sempre d’estate e pertanto la scelta cade all’aperto, nelle piazze. Sono tre su quattro le donne di Sanluri che fanno parte dell’associazione, scontato il desiderio di recitare in casa. In tutto le donne della compagnia sono quattro e due uomini che, nelle 17 commedie, rigorosamente in lingua sarda, che hanno fatto il giro dell’Isola, interpretano il ruolo di sindaco e di parroco. «In tanti anni – ricorda Atzei, attore e autore delle opere - non abbiamo mai avuto problemi di trovare figure femminili, alle donne piace molto recitare. Difficile è stato e lo è ancora avere la disponibilità degli uomini». (s. r.)

