Compagnia di Bosa, con otto “barracelle” si tinge di rosa 

Anastasia Fiorini ha 32 anni ed è in servizio da poco più di un anno nella compagnia barracellare di Bosa. A breve le guardie rurali guidate dal capitano Salvatore Porcu e dal suo vice, il tenente Giovanni Antonio Baragone, potrà contare su un rilevante numero di colleghe.

Altre due, Sara Solinas e Flavia Sommo, stanno infatti per prestare giuramento, mentre altrettante completeranno a giorni le procedure per l’accesso al corpo. Ulteriori tre, invece, sono comprese nell'elenco recentemente approvato dalla Giunta comunale. Con un totale di otto componenti al femminile.

«È una percentuale altissima, oltre il 20 per cento sulla totalità dei componenti – evidenzia soddisfatto il capitano Salvatore Porcu – e siamo ben felici di accoglierle, visto che Anastasia ha dimostrato professionalità e capacità operative quanto i suoi colleghi». Anastasia Fiorini è docente di supporto didattico all’istituto superiore Pischedda di Bosa, ma ha scelto di far parte della compagnia barracellare. «Mi ritengo una persona altruista ed empatica – afferma – e pertanto ho deciso di far parte di un gruppo che svolge tantissime funzioni, di supporto e aiuto alla città. Sono super contenta che ora arrivino anche altre donne e il mio sogno, considerato che due di loro sono amazzoni, è quello di poter istituire un corpo barracellare a cavallo. Prossimo obiettivo – aggiunge – è quello di coinvolgere, in accordo con la dirigente scolastica Rosella Uda, il sindaco Piero Casula, le forze dell’ordine, la Croce Rossa, gli alunni nel servizio di volontariato, di cittadinanza attiva e solidale».

La compagnia di Bosa si distingue anche per essere multietnica tenuto conto che una delle donne che entrerà a farne parte è italo-marocchina, mentre un altro è di origini rumene, pur avendo la residenza in città. L’importanza del ruolo della compagnia barracellare è evidenziata anche dal vice sindaco Federico Ledda. «Oltre ai compiti istituzionali – spiega – per il Comune di Bosa, in collaborazione con le altre forze in campo, prestano servizio durante le attività di protezione civile, non solo dunque per l'antincendio ma anche per emergenze di rischio idrogeologico».

