Compagnia delle Isole  con Air Corse capofila, si accende il dibattito 

Non solo un patto tra Sardegna e Sicilia. Per affrontare l’emergenza continuità aerea l’assessore ai Trasporti Antonio Moro propone una Compagnia delle Isole, con Air Corse capofila. «Da quasi vent’anni è un esempio virtuoso», ricorda il presidente del Psd’Az, «vince le gare della continuità e collega magnificamente la Corsica con la Francia, con l’Italia, e con altre destinazioni. Credo che possa diventare una Compagnia delle Isole». In che modo? «Rafforzando la partecipazione di Sardegna e Sicilia in Air Corse», spiega, «e le condizioni si creano attraverso il co-marketing». Per il momento si tratta di una suggestione, «ma tra gli strumenti contemplati nel Patto delle Isole c’è anche quello di valutare la possibilità presenza diretta all’interno delle compagnie aeree che dimostrano di funzionare perfettamente, rafforzandole». Moro ha illustrato la sua idea due giorni fa a Palermo, durante un convegno sull’Insularità a cui hanno partecipato anche il governatore della Sicilia Renato Schifani, il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, il presidente della commissione Insularità in Consiglio regionale Michele Cossa.

In sintonia

C’era anche Alessandro Aricò, assessore a Infrastrutture e Trasporti della Regione siciliana, perfettamente in sintonia col collega sardo: «Sicilia e Sardegna facciano fronte comune, assieme alle altre Isole del Mediterraneo, per garantire il proprio diritto a una mobilità efficiente e non penalizzata da tariffe spropositate. Un patto tra Isole sui trasporti marittimi e aerei può contribuire a superare gli svantaggi dell’Insularità come ora prevede l’articolo 119 della Costituzione». Con Moro, aggiunge Aricò, «abbiamo identità dui vedute: il patto tra Sicilia e Sardegna può ben estendersi a Baleari e Corsica, dando vita alla Carta delle Isole europee sul trasporto aereo e marittimo».

L’indagine conoscitiva

Di Compagnia delle Isole è disposto a discutere il presidente della commissione Trasporti alla Camera Salvatore Deidda: «Nell’indagine conoscitiva sui trasporti aperta dalla commissione un capitolo sarà dedicato proprio a Sardegna e Sicilia. Questa possibilità sarà approfondita direttamente con le due Regioni, con i tecnici, e con Ita». L’indagine conoscitiva parte dalla situazione della continuità in Sardegna e Sicilia, ma sarà allargata anche alla situazione in cui versa il trasporto aereo nelle altre città italiane. In ogni caso, ha precisato, «la proposta lanciata dall’assessore Moro potrà essere sottoposta alle compagnie interessate».