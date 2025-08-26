Compagnia barracelli, aperte le adesioni 

L'amministrazione comunale ha aperto ufficialmente le adesioni per far parte della compagnia barracellare, storica istituzione sarda al servizio della comunità. La decisione nasce conseguentemente alla delibera del Consiglio comunale del 13 maggio dello scorso anno e di Giunta di 15 giorni fa, che fissano tempi e modalità di integrazione dell’organico. Le domande possono essere presente sino 31 agosto 2026, attraverso il sito istituzionale o l’ufficio Protocollo.

«La compagnia barracellare – sottolinea il sindaco, Luca Corrias – è un presidio fondamentale di sicurezza e protezione civile, capace di coniugare tradizione e attualità. Il rafforzamento della nostra compagnia consentirà una maggiore vigilanza sul territorio, la prevenzione degli incendi, la tutela ambientale e il supporto durante emergenze e eventi».

Come ad esempio Su Marrulleri a carnevale, durante il quale sono al lavoro anche le compagnie barracellari dei paesi vicini. ( s. c. )

