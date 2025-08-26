VaiOnline
Marrubiu.
27 agosto 2025 alle 00:39

Compagnia barracelli, aperte le adesioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L'amministrazione comunale ha aperto ufficialmente le adesioni per far parte della compagnia barracellare, storica istituzione sarda al servizio della comunità. La decisione nasce conseguentemente alla delibera del Consiglio comunale del 13 maggio dello scorso anno e di Giunta di 15 giorni fa, che fissano tempi e modalità di integrazione dell’organico. Le domande possono essere presente sino 31 agosto 2026, attraverso il sito istituzionale o l’ufficio Protocollo.

«La compagnia barracellare – sottolinea il sindaco, Luca Corrias – è un presidio fondamentale di sicurezza e protezione civile, capace di coniugare tradizione e attualità. Il rafforzamento della nostra compagnia consentirà una maggiore vigilanza sul territorio, la prevenzione degli incendi, la tutela ambientale e il supporto durante emergenze e eventi».

Come ad esempio Su Marrulleri a carnevale, durante il quale sono al lavoro anche le compagnie barracellari dei paesi vicini. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Un’Isola di vecchi Pochi lavoratori e welfare a rischio

Squilibrio tra popolazione inattiva e attiva: nel 2050 il rapporto sarà di uno a uno  
Cristina Cossu
La Tragedia

Settimo San Pietro  sotto choc per la morte  del piccolo Alessio

Il bambino morto a quattro mesi: era scivolato tra il letto e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Arrivano i voli in più, ma non bastano

Biglietti aggiuntivi venduti nel giro di poche ore: Milano off-limits da Olbia e Alghero 
Alessandra Carta
personaggi

«Ringrazio tutti»,  Polonara si prepara al ritorno “a casa”

«Dai messaggi abbiamo capito che volevamo incontrarci ancora» 
Giampiero Marras
L’indagine

Stupro a Roma, arrestato un 26enne

È un gambiano con permesso umanitario: «Sono stato io, avevo assunto droga» 