Compagnia barracellare, si dimette il comandante  

Arrivano all'improssivo le dimissioni del comandante dei Barracelli Antonio Fadda. Alla base della scelta ci sono questioni personali e sopraggiunti impegni lavorativi.

Le dimissioni sono ad effetto immediato e non prevedono ripensamenti da parte dell'ormai ex comandante. Fadda dovrebbe continuare a fare parte della squadra. Al suo posto, almeno momentaneamente, ci sarà il vice capitano Michele Fanni che dovrà fare fronte ai problemi della stagione estiva con la campagna antincendio.

Durante il suo mandato, la compagnia aveva trovato una sinergia sempre più efficiente con la Polizia e il Corpo Forestale per l’effettuazione di controlli relativi alle discariche abusive, prevenzione e repressione degli incendi.

Fadda, 37 anni, era stato confermato comandante per il secondo mandato lo scorso 31 novembre nonostante qualche polemica «Ringrazio tutto il Consiglio Comunale e in particolare la sindaca per la fiducia che hanno riposto sulla mia persona», aveva dichiarato a caldo. «Non li deluderò e darò alla compagnia barracellare quel valore aggiunto ed entusiasmo che ho sempre dimostrato per avere un gruppo barracellare unito e compatto e garantire il miglior servizio». E avva aggiunto: «Sono contento, e sì, un po’ me lo aspettavo». I barracelli, venti più il loro comandante, si impegneranno sul fronte controllo delle discariche abusive e, durante l’estate, su quello della prevenzione e repressione degli incendi. «Effettueremo sempre più controlli, in sinergia con la Polizia e col Corpo Forestale. Lo faccio per passione e soprattutto per il bene di Sestu», aveva concluso il due volte comandante Fadda.

