Compagnia barracellare: scontro politico in Consiglio 

Un confronto che si annuncia a dir poco acceso, così come lo sono state tutte le sedute che fin dall’aprile 2022 hanno scandito i passi in avanti compiuti per favorire la creazione della compagnia barracellare. Già, perché dopo il bando di selezione scaduto il 18 settembre, nel Consiglio Comunale di sabato alle 9 verrà designato il capitano della compagnia.

Non sono filtrate indiscrezioni sui possibili candidati ma è certo che la minoranza consiliare e un folto gruppo di allevatori e agricoltori da subito fortemente ostili alla nascita del corpo barracellare, daranno battaglia. Sindaca e maggioranza difendono a spada tratta l’istituzione di un corpo che ha lo scopo di sorvegliare e tutelare i beni comunali esposti a furti e vandalismi. La minoranza, allevatori e agricoltori ma anche le segreterie provinciali e comunali di Fratelli d’Italia, si oppongono ritenendo quello barracellare un corpo inutile e persino dannoso, i cui servizi vengono già svolti da forestale, protezione civile e carabinieri. Altro nodo è quello relativo alla modalità di finanziamento della compagnia: la sindaca ha più volte detto che verranno impiegati fondi pubblici o che comunque verrà trovata una soluzione che non pesi su nessuno; chi si oppone è certo che la legge quadro imponga a chi possiede terreni di pagare ai barracelli una quota per ogni ettaro coltivato e ogni capo di bestiame posseduto. .

