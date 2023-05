Compagnia barracellare, ormai è scontro aperto  

«L’inadeguatezza del capitano della compagnia barracellare non è stata valutata tale da 10 undicesimi del Consiglio comunale, il quale si è speso per una pacifica risoluzione delle frizioni nel rispetto di norme e regolamenti, nella piena e sovrana autonomia istituzionale». Il sindaco Pier Paolo Pisu cerca di fare chiarezza, elencando una serie di azioni messe in campo per far cessare i conflitti interni alla stessa compagnia. «Si è discusso in ben 4 riunioni consiliari - evidenzia Pisu - e solo Luigi Atzori, peraltro padre del tenente Angelo, sosteneva le loro tesi. Tali frizioni però non hanno impedito la regolare attività di prevenzione incendi e controllo del territorio, con regolari turni e la corresponsione di riconoscimenti economici. Altre tre riunioni con la compagnia sono state disertate da chi solleva questioni, impedendo un tentativo di composizione pacifica. Il buon senso la ricerca di soluzioni – spiega Pisu - non dovrebbe essere motivo di scontri che fanno pensare a personalismi piuttosto che a problemi reali».

Di altro avviso la Confederazione barracellare regionale che in una nota firmata dal dirigente Nicolò Li Castri, conferma la posizione del sindacato che supporta la richiesta di esclusione del capitano. «L'obiettivo – afferma - è quello di tutelare gli associati. Ma anche preservare la reputazione e l'efficienza della compagnia e dell’intero comparto. Sono state già avviate le procedure per l’iter disciplinare secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dalle norme vigenti».

