Compagnia barracellare: il comandante si dimette 

La compagnia barracellare di Villamassargia perde il suo capitano. Si è, infatti, dimesso a sorpresa Fulvio Loi, ex finanziere e dal febbraio 2024 a capo della compagnia da 17 componenti. Da regolamento (recentemente modificato) al suo posto c’è l’ufficiale più anziano, il tenente Enrico Zucca che ora riveste il ruolo di Capitano facente funzioni. Un passo indietro imprevisto da parte di Fulvio Loi il quale nega che dietro alle dimissioni ci siano, come si è vociferato, attriti con la sindaca Debora Porrà. «Assolutamente no - spiega - anzi, ringrazio la sindaca per la grande opportunità e la fiducia concessa. Alla mia età non pensavo di indossare nuovamente la divisa ed invece ho avuto addirittura l’onore di fondare una compagnia barracellare. Mi dispiace di non poter portare a termine l’incarico ma altri impegni di lavoro (collabora come insegnante di tiro in un poligono) e le esigenze familiari non mi consentivano più di dedicare il giusto tempo alla compagnia».

Istituita nell’aprile 2022 la compagnia è stata fin da subito fortemente osteggiata da diversi agricoltori ed allevatori del paese oltre che dalla minoranza consiliare perché ritenuta inutile e costosa. Clima comunque migliorato con il tempo. La sindaca Debora Porrà di dice «molto dispiaciuta. Lo ringrazio per aver fondato la compagnia e averci dato un’ottima modalità organizzativa. Nuove elezioni non sono una priorità, andremo avanti con il facente funzioni e con il vice Riccardo Angius». (s. f.)

