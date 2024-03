Compagnia barracellare, doppio giuramento in Municipio 

Poche parole da dire ad alta voce, con orgoglio, e poi l’applauso. Una breve cerimonia e da ieri Sestu ha un barracello in più, Luigi Piras, mentre l’attuale capitano Michele Fanni ha avuto il suo ruolo ufficialmente.

La cerimonia del doppio giuramento si è tenuta in Municipio con la sindaca Paola Secci, e il segretario generale Marco Marcello. Ad oggi la compagnia conta 22 barracelli: «Mi sento assolutamente ottimista per il futuro, ci sarà un coinvolgimento sempre maggiore della compagnia barracellare nel suo ruolo, un miglioramento nell’organico e nella struttura», è il commento di Michele Fanni, nominato un paio di mesi fa. Grande emozione anche per il nuovo barracello: «Ho fatto domanda quattro anni fa, poi ci è stata la morte di mio padre, la pandemia», ricorda Piras, «ma non ho smesso di pensarci ed oggi eccomi qua». Un ragazzone nel fisico e nella voce che scalpita di iniziare: «Voglio dare qualcosa alla mia comunità, e il ruolo del barracello mi ha sempre affascinato. I miei genitori mi hanno insegnato a dare una mano a chi ha bisogno».

«Il compito della compagnia barracellare resta sempre molto importante. Fanni è stato scelto dal Consiglio Comunale in una rosa di tre nomi con una lunga esperienza da vice comandante e sono certa che farà del suo meglio. Accogliamo con grande piacere anche Luigi, il suo arruolamento è sicuramente voluto e scelto con responsabilità», dichiara la sindaca Paola Secci. Un ruolo impegnativo quello della compagnia che si occupa di salvaguarda delle zone rurali, protezione civile, servizio antincendio, lotta all’abbandono di animali e alle discariche abusive, servizio d’ordine durante le sagre. Un volontariato per cui viene corrisposta una retribuzione molto ridotta e che richiede l’impegno di almeno quattro ore un paio di volte la settimana. »Le gioie di far parte dei barracelli sono appartenere a un corpo antico, e ricoprire un ruolo sociale», continua Fanni, «siamo una compagnia moderna, interagiamo con uffici e forze dell’ordine. E abbiamo i nostri fan».

