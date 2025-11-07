Compagnia barracellare  attiva entro fine anno «Siamo allo step finale» 

La compagnia barracellare di Quartucciu sarà operativa entro fine anno. Lo fa sapere l'assessore con delega alla Polizia urbana, Cristian Mereu: «Dopo la manifestazione d’interesse pubblicata quest’estate, abbiamo avuto un ottimo riscontro. Le persone che hanno aderito stanno completando l'iter procedurale obbligatorio prima di entrare in attività (visite mediche e formalità per abilitazione alle armi). Sono adempimenti meramente burocratici, ma rappresentano comunque lo step finale dopo il quale la compagnia sarà pienamente attiva». L'organico è formato da tre ufficiali di cui un capitano (Antonio Loni, che ha prestato giuramento il 29 luglio), un tenente e un sottotenente e almeno dieci barracelli di cui tre caporali. La Compagnia Barracellare dura in carica un periodo di tre anni e viene rinnovata automaticamente per il successivo triennio se almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte dell’amministrazione comunale. Come è noto, i barracelli operano come volontari e quindi non è prevista retribuzione. I loro compiti sono svariati: controllo del territorio, tra cui la prevenzione e il contrasto della formazione delle discariche abusive di rifiuti, salvaguardia delle aree verdi, tutela dei parchi e delle aree vincolate, prevenzione dell'inquinamento e tanto altro. I barracelli devono inoltre collaborare, quando possibile, con le forze di polizia per specifiche operazioni. In tanti a Quartucciu sperano che la presenza dei barracelli scoraggi gli incivili che deturpano il territorio

RIPRODUZIONE RISERVATA