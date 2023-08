Compagnia barracellare, arrivano quattro rinforzi 

I barracelli di Gonnesa possono contare su quattro nuovi componenti. Giuseppe Lorettu, Thomas Porcedda, Ivo Floris e Aldo Virdis hanno giurato in aula consiliare, davanti al sindaco Pietro Cocco. Con i nuovi ingressi i barracelli operativi nel territorio comunale di Gonnesa salgono a 22.

«Siamo contenti di questo incremento della compagnia barracellare che svolge un’opera importante in campo ambientale, nella sicurezza e nel controllo del territorio - dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - quella tra il nostro Comune e i barracelli è una collaborazione fondamentale per cui li ringraziamo».La compagnia barracellare nasce a Gonnesa nel 2011, agli inizi erano 11 i barracelli ufficialmente attivi nel territorio comunale di Gonnesa.

«In dodici anni siamo raddoppiati di numero - dice il comandante dei barracelli, Mario Pittau - abbiamo una convenzione con il Comune. Ci occupiamo di controllare i beni comunali, della prevenzione degli incendi, di questioni ambientali come l’abbandono di rifiuti, di caccia e pesca, abbiamo partecipato alla ricerca di scomparsi per la nostra conoscenza del territorio». Di recente la compagnia barracellare di Gonnesa ha acquistato una nuova auto, una Dacia Duster che si aggiunge alla Jeep Cheroke già in uso. (a.pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA