Compagnia barracellare, arrivano i rimborsi 

Novemila euro di rimborso alla compagnia barracellare. È l’importo definito dalla Giunta di Alessio Seoni nella convenzione fresca di rinnovo tra Comune e compagnia. Il contributo comprende tutte le attività previste nell’accordo, a titolo di mero rimborso per le spese sostenute. In più, l’ente riconoscerà un contributo di 60 euro per ciascun buono di legna rendicontato, corrispondente a una razione di legna da ardere consegnata dalla compagnia alla popolazione nell’ambito della campagna eventualmente avviata dal Comune. «Dalla convenzione - precisa l’esecutivo - l’associazione non deve ottenere alcun profitto, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute». (ro. se.)

