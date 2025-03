Como, Venezia, Parma e Lecce in campo per tre sfide-salvezza 

«Ci danno tutti per sconfitti, sarebbe bellissimo ribaltare il pronostico». L’auspicio di Alessandro Nesta, tecnico del Monza, rischia seriamente di restare una semplice speranza, perché la sfida in programma stasera a San Siro contro l’Inter è proibitiva. I brianzoli sono in piena crisi tecnica e di risultati: ultimi in classifica a 9 lunghezze dalla salvezza e già protagonisti di un cambio in panchina cancellato dopo poche giornate (via Nesta per Bocchetti a sua volta mandato via per richiamare Nesta), difficilmente riusciranno a fermare la marcia di una capolista che punta al secondo titolo di fila galvanizzata, tra l’altro, dal netto successo in Champions in casa del Feyenoord.

Il testa-coda delle 20,45 di oggi è una delle quattro gare in programma in questo sabato di Serie A giunta alla 28esima giornata, dopo la quale ne resteranno dieci prima di chiudere i giochi. Prima però, alle 15, sarà la volta di Como-Venezia e Parma-Torino, due sfide che coinvolgono altrettante squadre impegnate nella lotta salvezza, una terza più tranquilla e infine i granata, molto distanti dalla zona rossa ma lontani anche da quella che garantisce un posto in Europa. E in questa fase le ambizioni e le urgenze di classifica cominceranno a fare la differenza

I lagunari di Di Francesco sono penultimi e hanno assoluta necessità di vincere per restare attaccati al treno che garantisce la permanenza nella massima serie: non hanno più margini di errore essendo a -5 dal quartultimo posto, occupato da quel Parma che, alla stessa ora, ospiterà al Tardini il Toro. I ducali hanno recentemente cambiato guida tecnica passando da Pecchia e Chivu ma sono sempre lì, sul crinale che divide salvezza e retrocessione. L’appuntamento casalingo non si può fallire.

Alle 18 infine il malconcio Milan, reduce da un periodo che definire negativo è riduttivo, fa visita al Lecce, che a quota 25 sta tre lunghezze sopra l’Empoli terzultimo. Tutt’e due le squadre devono vincere: i salentini per non farsi sprofondare, i rossoneri per inseguire ancora la qualificazione in Europa. A oggi molto distante.

