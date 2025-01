Como scatenato: anche Insigne? 

È il Como il club più attivo sulla scena del calciomercato invernale. La salvezza è un obiettivo ancora da raggiungere, ma la proprietà è più che solida e non le manca la voglia d'investire. Così, dopo gli arrivi del portiere Butez e dell'esterno offensivo Assane Diao, nazionale U.21 spagnolo, la dirigenza dei lariani è al lavoro per mettere a segno altri colpi. Uno, per la difesa, è Rafa Marin, che al Napoli non ha trovato spazio ma nel quale il Real Madrid crede al punto da essersi tenuto, in ogni caso, il diritto di “recompra” Per il reparto avanzato, che potrebbe perdere Belotti per il quale ci sono stati contatti con il Venezia, i nomi più caldi sono quelli di Insigne, deciso a lasciare la Mls e Toronto e pronto ad abbassarsi l'ingaggio pur di tornare in Italia (su di lui c'è anche il Monza), e Ikonè che è in uscita dalla Fiorentina. Per il centrocampo continua il discorso, ben avviato, con l'ex romanista Matic. In più c'è sempre Dele Alli che si sta allenando alla corte di Fabregas, dove è in arrivo anche Fresneda, terzino classe 2004 di proprietà dello Sporting Lisbona, e nel giro delle nazionali spagnole.

Napoli

È al lavoro anche il Napoli, che ha preso intanto a titolo definitivo il 21enne centrocampista italo-albanese Hasa, magari da girare in prestito fino a giugno per farlo giocare con continuità. Il club partenopeo sta stringendo per Danilo ed è andato anche su Casadei del Chelsea, vista l'intenzione di Fazzini di preferire la Lazio alla squadra di Antonio Conte. In uscita da Soccavo, oltre a Marin, sono Zerbin verso Venezia e Ngonge, che ha invece richieste da Bologna, Genoa e Verona, suo ex club. Folorunsho è destinato alla Fiorentina, che vorrebbe rinforzare la difesa con Pablo Marì del Monza, mentre per l'attacco il sogno è il nazionale brasiliano Luiz Henrique del Botafogo.

Il fronte inglese

Dall'Inghilterra arriva la voce che il Manchester City avrebbe individuato in Rovella il sostituto ideale del lungodegente Rodri ma il presidente Lotito, contro i 40 milioni offerti, ne avrebbe chiesto 50 la Lazio reinvestirebbe in parte per Belahyane dal Verona. Intanto il Milan è al lavoro sulla pista Rashford, in uscita dal Manchester United che lo cede anche in prestito. L'ingaggio da pagare da qui a giugno sarebbe fra i 3,5 e i quattro milioni, cifra abbordabile per i rossoneri, soprattutto se Okafor dovesse andare al Lipsia. Ma c'è la concorrenza di Borussia Dortmund e Galatasaray. Piace anche Pepè, 27enne ala sinistra del Porto con passaporto comunitario. Un attaccante lo cerca anche la Juventus, e i nomi più gettonati sono quelli di Kolo Muani e Zirkzee, quest'ultimo il preferito di Thiago Motta. L'esigenza primaria è pero quella di trovare uno o due difensori, così sono ripresi i contatti per Skriniar del Psg. Circola anche il nome del tedesco Fullkrug, che vuole lasciare il West Ham, anche se l'esonero di Lopetegui potrebbe cambiare le cose. La Roma starebbe invece per cedere in prestito Le Fee al Sunderland, con obbligo di riscatto in caso di promozione in Premier League.

RIPRODUZIONE RISERVATA