VaiOnline
Al Senigallia.
25 agosto 2025 alle 00:17

Como ok, Fabregas dà una lezione a sarri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

cOMO 2

lAZIO 0

Como (4-2-3-1) : Butez; Van der Brempt (25' st Smolcic), Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone (33' st Caqueret); Vojvoda, Nico Paz (33' st Sergi Roberto), Rodriguez (45+1' st Kuhn); Douvikas (25' st Morata). In panchina Menke, Vigorito, Goldaniga, Jack, Moreno, Baturina, Gabrielloni, Cutrone, Azon). Allenatore Fabregas.

Lazio (4-3-3) : Provedel; Lazzari (15' st Marusic), Gila, Provstgaard, Nuno Tavares (20' st Pellegrini); Guendouzi, Cataldi (20' st Rovella), Dele-Bashiru (30' st Dia); Cancellieri (15' st Pedro), Castellanos, Zaccagni. In panchina Mandas, Furlanetto, Hysaj, Belahyane, Basic, Noslin. Allenatore Sarri.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : nel st 2' Douvikas, 28' Nico Paz.

Como. Il Como di Cesc Fabregas parte con il piede giusto Al Sinigaglia, davanti al proprio pubblico, i lariani battono la Lazio per 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Tasos Douvikas e Nico Paz. Maurizio Sarri, dopo un'estate senza volti nuovi, comincia il campionato con un pesante stop e una squadra praticamente inesistente. Il Como domina nel primo tempo e al 2’ della ripresa si porta avanti grazie a un'invenzione di Nico Paz. Partita chiusa al 73': dopo aver inventato l'1-0, Nico Paz firma il raddoppio, infilando direttamente all'incrocio un calcio di punizione da oltre 20 metri. La perla regalata dal numero 10 è anche la parola fine sull'esordio perfetto dei lariani, nettamente padroni del campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, un pareggio di cuore

Finisce 1-1: Luperto con un colpo di testa al 94’ riacciuffa la Fiorentina 
l Nello sport
Il focus

L’incognita delle urne sugli equilibri Pd-M5S

Tra un mese le elezioni di secondo grado nelle Province Un test per la Regione anche senza il suffragio popolare  
Alessandra Carta
Le tensioni.

Nuoro, Uda sulla strada di Ciccolini

Giorgio Ignazio Onano
In accordo.

Ogliastra verso la lista unitaria

Roberto Secci
Trasporti

Aerei, il controesodo blocca la continuità: stop ai voli per Milano

Posti introvabili per tutto agosto da Cagliari e Olbia verso Linate 
Luca Mascia
L’evento

Alla festa del Redentore quindicimila visitatori in preghiera per la pace

Nuoro rinnova bellezza e tradizione Tanti drappi e il canto dedicati a Gaza 
Marilena Orunesu
Scintille con Macron

Tajani: «Nessuna crisi con Parigi»

E Foti (FdI) punge Salvini: sugli Esteri competenti premier e ministro 