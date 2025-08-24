Como ok, Fabregas dà una lezione a sarri 

cOMO 2

lAZIO 0

Como (4-2-3-1) : Butez; Van der Brempt (25' st Smolcic), Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone (33' st Caqueret); Vojvoda, Nico Paz (33' st Sergi Roberto), Rodriguez (45+1' st Kuhn); Douvikas (25' st Morata). In panchina Menke, Vigorito, Goldaniga, Jack, Moreno, Baturina, Gabrielloni, Cutrone, Azon). Allenatore Fabregas.

Lazio (4-3-3) : Provedel; Lazzari (15' st Marusic), Gila, Provstgaard, Nuno Tavares (20' st Pellegrini); Guendouzi, Cataldi (20' st Rovella), Dele-Bashiru (30' st Dia); Cancellieri (15' st Pedro), Castellanos, Zaccagni. In panchina Mandas, Furlanetto, Hysaj, Belahyane, Basic, Noslin. Allenatore Sarri.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : nel st 2' Douvikas, 28' Nico Paz.

Como. Il Como di Cesc Fabregas parte con il piede giusto Al Sinigaglia, davanti al proprio pubblico, i lariani battono la Lazio per 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Tasos Douvikas e Nico Paz. Maurizio Sarri, dopo un'estate senza volti nuovi, comincia il campionato con un pesante stop e una squadra praticamente inesistente. Il Como domina nel primo tempo e al 2’ della ripresa si porta avanti grazie a un'invenzione di Nico Paz. Partita chiusa al 73': dopo aver inventato l'1-0, Nico Paz firma il raddoppio, infilando direttamente all'incrocio un calcio di punizione da oltre 20 metri. La perla regalata dal numero 10 è anche la parola fine sull'esordio perfetto dei lariani, nettamente padroni del campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA