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Al Sinigaglia.
03 maggio 2026 alle 00:04

Como-Napoli, che barba 

Senza gol la sfida che poteva essere lo spot del campionato 

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Como 0

Napoli 0

Como (4-2-3-1) : Butez, Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle (36' st Moreno), Da Cunha (41' st Roberto), Perrone, Diao (41' st Vojvoda), Nico Paz, Baturina (36' st Rodriguez), Douvikas (36' st Morata). In panchina Lahdo, Goldaniga, Van der Brempt, Kempft, Vigorito, Caqueret, Kuhn, Cavlina, Tornqvist. All. Fabregas.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, (35' s Spinazzola) Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez, De Bruyne (15' st Anguissa), Santos A., Hojlund. In panchina Meret, Gilmour, Elmas, Giovane, Di Lorenzo, Contini, Mazzocchi. All. Conte.

Note: recupero 2' e 4', angoli 3-2 per il Como, ammoniti Ramon, Politano, Fabregas.

Como e Napoli non si fanno male, non vanno oltre ad un pari senza gol che è un assist per l'Inter di Chivu: ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto, mentre il risultato di Sassuolo-Milan non è decisivo. La squadra di Conte fa un passettino verso la certezza matematica della Champions ma contro il Como non convince, anzi delude un po'. I lariani ci provano - soprattutto nel primo tempo - ma non ne approfittano e così si portano a -2 dal quarto posto con una partita in più rispetto alla Juventus. Poche emozioni, stesso risultato del match d'andata ed ennesima partita che sulla carta avrebbe dovuto essere uno show da esportare all'estero per il calcio italiano e invece scivola via senza gol, benché più intensa dell'ultimo Milan-Juve.

Sono i lariani ad avere le occasioni più evidenti nei primi 45', chance clamorosamente non concretizzate e che mantengono la partita ferma sullo 0-0. Appena 8' ed è perfetta la verticalizzazione di Nico Paz, Douvikas cerca un dribbling che vanifica tutto, consentendo a Rahmani di salvare sulla linea. Al 30' altra occasione clamorosa, Nico Paz si fa mezzo campo palla al piede, poi apre per Diao che viene murato da un intervento miracoloso di Milinkovic-Savic.

La ripresa

Si ripete il copione del primo tempo, è il Como a fare la partita e il Napoli fatica a tenere anche il ritmo imposto dai lariani. Conte richiama De Bruyne per Anguissa. Dopo la mezz'ora del secondo tempo, però, la squadra di Conte finalmente emerge. Prima McTominay sfiora il gol del vantaggio, poi Politano colpisce palo pieno con un tiro a giro dalla distanza. Occasioni nitide che riequilibrano i dati della partita ma che rendono l'idea sul poco spettacolo. «Se non possiamo vincere, non dobbiamo perdere», urla Antonio Conte ai suoi. Un pari che avvicina ancora di più il Napoli alla sicurezza del pass Champions e che affievolisce invece i sogni di grande Europa del Como. Lo sguardo un po' deluso di Fabregas a fondo campo, racconta tutto il rammarico dei lariani.

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