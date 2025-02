Como-Juventus è anche Fabregas contro Motta 

Como. Una Juventus zoppicante, affetta dalla pareggite e fuori dalla lotta scudetto da mesi, nella tana di un Como neopromosso capace di ottenere risultati inattesi in più occasioni. Si gioca oggi alle 20,45 e per i bianconeri vincere non sarà semplice. «Sarà una gara complicata, serviranno attenzione e determinazione per fare una grande partita», ha detto Thiago Motta. «Stiamo provando a far battaglia a chiunque venga a giocare contro di noi. Quello che non deve cambiare è la mentalità», la risposta di Cesc Fabregas.

I bianconeri, che hanno assestato la rosa col mercato invernale (sono arrivati i difensori mancini Kelly e Veiga e già c’era Kolo Muani), puntano ad accelerare. «Sono contento e orgoglioso di chi c’era prima e di chi è arrivato, il bilancio del tecnico italo-brasiliano, «abbiamo le nostre ambizioni e metteremo impegno. Raggiungeremo i nostri obiettivi: abbiamo capito da subito cosa significa essere una squadra come la Juventus e cosa comporta giocare in una squadra come questa». Questo mese sono in programma gli impegni in campionato contro Como, Inter e Cagliari, in Champions League contro il Psv nei playoff e in Coppa Italia contro l’Empoli nei quarti di finale: «Dobbiamo essere sempre pronti per giocare ogni tre giorni», ha aggiunto Motta, «dobbiamo prepararci, recuperare, ricaricare le energie mentali e fisiche per poi ricominciare e prepararsi un’altra volta e così via».

Col Como «sarà una gara complicata, serviranno attenzione e determinazione per fare una grande partita anche perché hanno messo in difficoltà Roma, Atalanta e Milan: hanno grande ambizione proprio come il loro allenatore. Muani e Vlahovic insieme? Posso farlo, dall’inizio o a gara in corso».

Il Como dal canto suo non vuole fare la vittima sacrificale. «La storia della Juventus è incredibile ma stiamo provando a far battaglia a chiunque venga a giocare contro di noi», ha detto Fabregas, «è una squadra forte con un allenatore che ha grandi idee e fa vedere cose molto interessant. È una partita che si prepara ma che può andare più nel dettaglio un’ora prima, quando si vede la formazione avversaria». Sul mercato «abbiamo preso giocatori che pensiamo siano pronti per giocare come oi vogliamo. Siamo un gruppo forte, di talento e di qualità. Nel calcio le partite si vincono negli ultimi 30 minuti e chi entra a volte è più importante di chi ha cominciato».

