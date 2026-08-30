Como guastafeste a Napoli 

Napoli 1

Como 2

Napoli (4-3-3) : Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera (10' st Spinazzola), Anguissa (35' st Neres), Lobotka, McTominay (10' st De Bruyne); Politano, Hojlund (35' st Lucca), Lang (10' st Alisson). Allenatore Allegri.

Como (4-2-3-1) : Butez, Couto (13' st Smolcic), Ramon, Chalobah, Valle, Milla, Da Cunha (20' st Perrone), Diao (20' st Kempf), Paz (35' st Kaiki), Baturina (13' st Caqueret), Douvikas. Allenatore Fabregas.

Arbitro : Pairetto di Torino.

Reti : nel secondo tempo 16' Baturina, 29 Hojlund, 34' Douvikas.

Napoli. La prima uscita di Massimiliano Allegri al Maradona finisce nel modo peggiore. Il Como si prende i tre punti grazie soprattutto alla debolezza della difesa avversaria e anche a una scarsa forza penetrativa dell'attacco degli azzurri. La vittoria è importante per Fabregas che mette in chiaro come anche in questa stagione, forse ancora di più di quanto non sia già accaduto lo scorso anno, tutti dovranno fare i conti con i lariani, una squadra dotata di una rosa di alto livello.

Le reti

Il primo gol della squadra di Fabregas nasce proprio da un errore di posizionamento di Olivera che fallisce l'intervento su Diao e consente all'esterno del Como di arrivare fino a quasi dentro l'area di rigore e di cedere il pallone a Baturina non seguito adeguatamente da Di Lorenzo. Il croato ha il tempo di fare una giravolta e di concludere a rete con un tiro rasoterra che porta in vantaggio i lariani. La reazione del Napoli è affidata quasi esclusivamente alla intraprendenza di Lang che è molto attivo sulla fascia sinistra e offre qualche buona soluzione ai compagni che riempiono, sia pure non in maniera continuativa, l'area di rigore. Il pareggio arriva al 29' quando McTominay cede il pallone a Hojlund che si libera ai limiti dell'area di rigore, evita la marcatura di Ramon e insacca con un tiro in diagonale. Il Napoli però continua a balbettare in difesa e a centrocampo e al 34' un pasticcio difensivo di Marin e Anguissa genera un rimpallo dopo il rinvio d Rrahmani che mette in condizioni Douvikas di concludere con un tiro vincente. Nella fase finale del primo tempo la pressione offensiva del Como si fa più insistente e la squadra di Fabregas potrebbe anche aumentare il vantaggio se non fosse per qualche decisivo intervento di Meret. Nella ripresa cominciano i cambi e Allegri manda contemporaneamente in campo De Bruyne, Spinazzola e Alisson. Fabregas opta per una difesa che quando il Napoli attacca si schiera a cinque allo scopo di chiudere tutte le possibili linee di passaggio. L'atteggiamento difensivistico del Como consegna inevitabilmente al Napoli la supremazia nel gioco ma gli azzurri, nonostante i cambi effettuati da Allegri, hanno difficoltà a rendersi pericolosi.

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