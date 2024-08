Como, Fabregas teme i rossoblù 

Como. «Rispetto all’amichevole, il Cagliari ha cambiato un po’, specialmente con la palla. In difesa ci saranno suppongo gli stessi giocatori, se cambieranno qualcosa non potrò saperlo». L’allenatore del Como Cesc Fabgregas presenta il match di domani sera. «Abbiamo analizzato tutte le partite dei sardi, amichevoli e gara contro la Roma. Siamo pronti per andare in campo con un’idea chiara di quello che loro vorranno fare. Sarà una partita difficile sicuramente, dobbiamo lottare per conquistare i tre punti», sottolinea senza tanti giri di parole l’ex cetrnocampista del Barcellona.

In campo

«Il Cagliari ha molta fisicità, gioca in verticale, sfrutta il contropiede, hanno Zito, un giocatore fortissimo, molto veloce, che attacca la profondità e può far male». Poi il punto sugli infortuni: «Dossena e Audero stanno bene, Mazzitelli ritorna, Verdi si è fatto male alla caviglia in allenamento e non ci sarà, out anche Baselli e Abildgaard. Sergi Roberto sarà convocato. Devo capire se Nico Paz e Perrone sono pronti, altrimenti saranno disponibili per la prossima».

