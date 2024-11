Como e Monza si annullano: un pari inutile 

Como 1

Monza 1

Como (4-2-3-1) : Reina, Van Der Brempt (22’ st Iovine), Kempf, Goldaniga, Alberto Moreno (36' st Sala), Da Cunha, Engelhardt, Nico Paz, Strefezza (43’ st Gabrielloni), Cutrone (22’ st Belotti), Fadera (22’ st Verdi). Allenatore Fabregas.

Monza (3-4-2-1) : T urati, Caldirola (36’ st D’Ambrosio), Pablo Marì, Carboni, Pereira (22’ st Birindelli), Bianco, Bondo, Kyriakopoulos, Caprari (36’ st Valoti), Mota (1’ st Maldini), Djuric. Allenatore Nesta.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : pt 36’ Engelhardt, st 8’ Caprari (r).

Note : ammoniti Paz, Sala, Iovine per gioco falloso.

Como. Como e Monza non si fanno male nel primo storico derby in Serie A. Al Sinigaglia finisce 1-1: a Yannik Engelhardt risponde Gianluca Caprari su rigore. Un risultato che non serve a nessuna delle pretendenti, inchiodate in zona retrocessione. Il Como non vince da fine settembre, dopo il successo casalingo contro il Verona, e nelle ultime otto partite ha raccolto 3 punti. Il Monza è a secco dalla trasferta di Verona di ottobre (unica vittoria) e ha colto il secondo pari consecutivo dopo quello di Torino.

La cronaca

La prima mezz’ora vive di fiammate, col Como che prova timidamente a imporre il proprio ritmo. Le squadre sembrano aver paura di sbagliare e non affondano il colpo, ma alla prima sbavatura difensiva degli ospiti i padroni di casa passano: al 36’ la retroguardia brianzola sugli sviluppi di un angolo perde nell’area piccola Engelhardt che, indisturbato, di testa infila alle spalle di Turati il pallone dell’1-0.

Nella ripresa Alessandro Nesta, tecnico del Monza, prova a dare più imprevedibilità alla manovra: lascia negli spogliatoi uno spento Dany Mota e fa entrare Daniel Maldini. E dopo 5’ l’arbitro Luca Sacchi, richiamato dal var, assegna un rigore per fallo di mano di Nico Paz: dal dischetto Gianluca Caprari non sbaglia. L’inerzia della partita cambia, il Monza è più propositivo e Fàbregas cerca di ridare energie alla squadra con alcuni cambi. I ritmi però si abbassano nuovamente e la gara torna a essere nervosa e interrotta da numerosi falli. In pieno recupero Djuric, servito da un colpo di tacco di Maldini, in area di rigore scheggia il palo esterno. Il Como risponde con un colpo di testa di Belotti che sfiora l’incrocio. Giù il sipario, finisce senza vinti né vincitori.

