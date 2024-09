Como e Bologna, pareggio in volata 

Como 2

Bologna 2

Como (4-2-3-1) : Audero, Iovine, Dossena (23' st Goldaniga), Kempf, Moreno; Sergi Roberto (41' st Mazzitelli), Perrone; Strefezza (41' st Braunoder), Paz, Fadera (32' st Da Cunha) , Cutrone (32' st Belotti). In panchina Reina, Van der Brembt, Sala, Baselli, Engelhardt, Verdi, Cerri, Gabrielloni. All. Fabregas.

Bologna (4-3-3) : Skorupski, Posch, Beukema, Casale (36' st Lucumi), Miranda; Aebischer (1' st Fabbian), Freuler, Pobega; Orsolini (13' st Iling-Junior), Dallinga (13' st Castro), Odgaard (35' st Ndoye). In panchina Ravaglia, Holm, Erlic, Moro, Karlsson, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Dominguez, Urbanski. All. Italiano.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Reti : nel pt 5' autorete Casale; nel st 8' Cutrone, 29' Castro, 45' Iling-Junior.

Note : angoli 4-2 per il Como, rec. 2' e 9', ammoniti Iovine, Moreno, Pobega.

Sabato amaro per Cesc Fabregas e il suo Como che si fa rimontare due reti contro il Bologna che mostra carattere e cuore. Cutrone determina l'autorete con cui i lariani passano in vantaggio in apertura di match, poi firma il 2-0 con un gran gol da bomber. Allo scadere del primo tempo, tocco di mano di Moreno: l'arbitro Piccinini fischia rigore ma poi con l'ausilio del Var sposta la punizione per i felsinei dal limite dell'area. Ma nella ripresa è determinante l'ingresso di Castro che dimezza le distanze e infine serve a Iling-Junior la palla del pareggio che arriva proprio al 90'. Una gara che fa capire quanto sia avanti il Como e come stia il Bologna alla vigilia dello sbarco in Champions League.

