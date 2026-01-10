Como e Bologna lottano fino alla fine per un punto 

Como 1

Bologna 1

Como (4-2-3-1): B utez; Van der Brempt (18' st Posch), Diego Carlos, Kempf, Alberto Moreno (39' st Baturina); Perrone, Da Cunha (12' st Caqueret); Vojvoda (12' st Kuhn), Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. In panchina Cerri, Dossena, Valle, Smolcic, Cavlina, Roberto. All. Fabregas.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi (26' pt Vitik), Miranda; Pobega (38' st Sulemana), Freuler (30' st Ferguson), Rowe (30' st Casale), Fabbian, Cambiaghi; Castro (30' st Immobile). In panchina Dominguez, Lykogiannis, Odgaard, De Silvestri, Pessina, Franceschelli, Moro, Orsolini, Dalligara. All. Italiano.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Reti: nel st 4' Cambiaghi, 49' Baturina.

Note: rec. 2' e 6', angoli 4-2 per il Como. Espulso Cambiaghi, ammoniti Nico Paz, Da Cunha, Van der Brempt, Zortea, Ferguson, Freuler.

Novanta minuti di emozioni, colpi di scena, speranze e frustrazioni: finisce in parità fra Como e Bologna con Cambiaghi che segna e si fa espellere, un rigore assegnato al Como e poi revocato, l'incredibile gol di Baturina arrivato nei 7 minuti di recupero. Dopo una battaglia durata 97 minuti, l'istantanea della partita è quella di Fabregas circondato dai suoi giocatori per dire loro che ogni punto lo hanno conquistato con merito e grinta. Il Bologna, comunque, è stato quasi sempre in partita e, senza l'espulsione di Cambiaghi, forse avrebbe potuto scrivere un altro finale.

La sfida sembra in equilibrio ma in apertura della ripresa passa il Bologna con Cambiaghi grazie a una palla rubata sulla trequarti da Castro. Tramortito il Como, che lascia spazi alla squadra di Italiano vicina al raddoppio con Castro. Poi il colpo di scena: rosso a Cambiaghi che colpisce con una gomitata Van der Brempt. Al 64' il Como potrebbe beneficiare di un calcio di rigore, chiamato e poi revocato dopo il var-check. Tre minuti dopo, palo di Nico Paz in un pomeriggio che sembra stregato per la squadra di Fabregas. Bologna resiliente e ostico, ultimi minuti con il Como che attacca in modo massiccio e finalmente trova il pari nei minuti di recupero con un gol di Baturina: starordinario e preciso diagonale dal limite dell'area. Esplode il Sinigaglia, incredulo Fabregas, impietrito il Bologna.

