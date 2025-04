Como da urlo, sbanca Lecce Giampaolo  ora è nei guai 

Lecce 0

Como 3

Lecce (4-2-3-1) : Falcone; Veiga, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly (1' st Berisha), Ramadani (34' st Rebic); Pierotti (9' st N'Dri), Helgason (9' st Pierret), Morente (23' st Banda); Krstovic. In panchina Fruchtl, Samooja, Guilbert, Tiago Gabriel, Sala, Kaba, Burnete, Rafia, Karlsson. Allenatore Giampaolo.

Como (4-2-3-1) : Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle (46' pt Moreno); Perrone (37' st Caqueret), Da Cunha; Ikonè (23' st Strefezza), Nico Paz (37' st Engelhardt), Diao; Douvikas (37' t Gabrielloni). In panchina Reina, Iovine, Dele Alli, Cutrone, Jack, Fadera, Braunoder, Smolcic, Van der Bremer, Azon. Allenatore Fabregas.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Reti : 34' pt Diao, nel st 39' Goldaniga, 47' Diao.

Lecce. Passa agevolmente il Como al “Via del Mare” per 3-0, e i giallorossi restano a due punti dalla zona retrocessione, in attesa di conoscere i risultati delle avversarie, in particolare Empoli-Venezia oggi. Tre punti nelle ultime dieci gare sono davvero pochi a fronte di una possibile salvezza, con alle porte, tra l’altro, il doppio impegno contro Atalanta e Napoli: ed il Lecce ora comincia ad avere paura. A decidere la gara un'invenzione di Nico Paz, che al 34’ del primo tempo manda in rete il solito Diao (a segno anche nel finale, al secondo minuto di recupero); e la testa vincente dell’ex difensore del Cagliari Goldaniga a sei minuti dal novantesimo. Sono tre le vittorie di fila per il Como di Fabregas. Fortemente a rischio la panchina dell’allenatore dei pugliesi Giampaolo.

