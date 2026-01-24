VaiOnline
Al Sinigaglia.
25 gennaio 2026 alle 00:23

Como a valanga, Toro allo sbando Baroni a rischio 

Como 6

Torino 0

Como (4-2-3-1) : Butez, Vojvoda, Kempf, Ramon, Valle; Perrone (12’ st Sergi Roberto), Da Cunha, Rodriguez (12’ st Kuhn), Paz (28’ st Smolcic), Baturina (12’ st Caqueret), Douvikas (28’ st Moreno). Allenatore Fabregas.

Torino (3-4-1-2) : Paleari, Tameze (22’ st Obrador), Ismajli (21’ pt Maripan), Coco, Pedersen, Ilkhan (22’ st Anjorin), Casadei, Lazaro; Vlasic, Ngonge (22’ st Zapata), Adams. Allenatore Baroni.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Reti : pt 8’ Douvikas, 16’ Baturina; st 14’ Da Cunha (r), 21’ Douvikas, 25’ Kuhn, 31’ Caqueret.

Note : ammonito Pedersen.

Como. Lo show del Como continua. I lariani demoliscono un inerme Torino con un tennistico 6-0 (dopo il 5-1 dell’andata) e volano momentaneamente al quinto posto superando la Juventus e piazzandosi a -3 dal Napoli, oggi terzo. Netta la differenza coi granata, alla quarta sconfitta consecutiva e duramente contestati dai tifosi con tanto di insulti rivolti ai giocatori diretti verso gli spogliatoi («andate a lavorare» gli unici cori pubblicabili). La classifica si fa preoccupante, il terzultimo posto ora dista solo sei punti. Il tecnico Baroni (a rischio ma confermato da Cairo) però rilancia: «Mi prendo la responsabilità, abbiamo trovato una squadra che ci è stata superiore anche dal punto di vista fisico. Conosco solo una strada: stare ancora più compatti e uniti e lavorare a testa bassa». Da domani la squadra andrà in ritiro.

Al Sinigaglia Douvikas e Baturina mettono in discesa la gara nel primo quarto d’ora, poi nella ripresa il Como dilaga grazie a un rigore di Da Cunha, ancora a Douvikas e poi a Kuhn e Caqueret che nel finale arrotondano il risultato. Per il Torino è l’ottavo ko nelle ultime undici gare e l’undicesimo complessivo in stagione. La squadra di Fabregas invece continua a volare: il sogno Champions League non è così distante, aspettando le gare di oggi. Anche se il tecnico guarda oltre: «Si fa fatica a non guardare la classifica? No, si fa un po’ di fatica per chi non ha le idee molto chiare. Io sono molto tranquillo. Sappiamo chi siamo e da dove arriviamo e questo è molto importante. Siamo tranquilli, sereni, umili e coi piedi per terra».

